استثناءات من شرط التميز للاستمرار في المدارس الحكومية

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

استثنت وزارة التربية والتعليم فئة أبناء المعلمين غير المواطنين العاملين في المناطق النامية، وأكدت على استمرار قبولهم في المدارس الحكومية وقبول الطلبة من فئة جزر القمر بجميع المدارس وفقاً للنطاق السكني من شرط التميز للاستمرارية في المدارس الحكومية.

وعممت الوزارة على المدارس نهاية الأسبوع الماضي هذا القرار وذلك على غرار قرارها الخاص بشأن استيفاء شرط التميز في الدرجات للطلبة الوافدين المسجلين في المدارس الحكومية، منها أن يكون الطالب حاصلاً على معدل (85%) في مواد (اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات).

وأفاد مصدر من وزارة التربية والتعليم تحفظ على ذكر اسمه أن لائحة تسجيل وقبول الطلبة تشترط قبول الطلبة المتميزين وأن يُقبل المتميزون من غير المواطنين الذين يعمل أولياء أمورهم في إحدى الجهات الاتحادية والمحلية، في مدارس التعليم العام وفي مختلف المراحل التعليمية مع مراعاة الكثافة الطلابية، وألا تقل نسبة درجات الطلبة غير المواطنين عن 85% في مواد اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات.

وأوضح أن هذه اللائحة ليست جديدة على الميدان وتطبق منذ سنوات وجاءت بنودها لرفع مستوى المدارس وتحفيز الطلبة على التميز ورفع تحصيلهم الدراسي من أجل الاستمرارية في المدارس الحكومية.

وأفاد أن قواعد التحاق الطلبة في المدارس الحكومية هي التسجيل في أقرب مدرسة حسب التوزيع الجغرافي للمناطق السكنية المعتمدة، وألا تزيد نسبة المقبولين على 20% من إجمالي عدد الطلبة في المدرسة، وتطبيق النسبة نفسها على مستوى الشعبة.

وأوضح أنه في المناطق النامية، يتم مراعاة قبول غير المواطنين المقيمين هناك، إذ لا تتوفر مدارس خاصة بشرط إثبات السكن، والعمل في جهة حكومية أو اتحادية مع الالتزام بشرط التميز وعدم الاضطرار لفتح شعب جديدة.

نتائج

واعتبر أن الطلبة الذين حجزوا مقاعد للدراسة العام المقبل، فهي موافقة مبدئية وتُعتمد نهائياً بعد استكمال جميع شروط القبول من قبل الوزارة بداية العام الدراسي المقبل. وتشمل فئات التسجيل في المدارس الحكومية، المواطنين وأبناء المواطنات من حملة خلاصة القيد، وأبناء مجلس التعاون الخليجي، وحملة جوازات سفر دولة الإمارات، وغير المواطنين من المتميزين.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن إعلان نتائج امتحانات الإعادة للصفوف من 4 حتى 12 في 15 الشهر الحالي.