مدارس ومراكز تعليم مبكر في دبي تنظم معسكرات صيفية للطلبة

المصدر: دبي - البيان

باشرت مدارس ومراكز تعليم مبكر في دبي تنظيم رحلات ومعسكرات صيفية متنوعة للطلبة الكبار ولأطفال الروضة، بهدف استثمار وقت إجازات الطلبة وإكسابهم مهارات جديدة، وتعزيز قدراتهم المعرفية، من خلال فعاليات ومبادرات نوعية، ومنها معسكرات تستوعب عدداً كبيراً من الطلبة.

وتأتي الأنشطة انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية للاستغلال الأمثل للإجازات، وملء أوقات الفراغ، وتعتبر رافداً محورياً للعملية التعليمية، حيث تحاكي تلك الأنشطة، مجمل ما يقوم الطلبة باكتسابه في قاعات الدرس، فيما تميل كثير من العائلات للسفر نحو وجهات أو زيارة الأقارب.

وقالت مونيكا فالراني، الرئيس التنفيذي لدى مركز التعليم المبكر (ليدي بيرد) في دبي: «يتيح السفر المجال أمام الأطفال لمشاهدة أشياء جديدة واختبار محيط جديد مفعم بتجارب جديدة».