أستاذ في جامعة نيويورك أبوظبي ينال منحة فولبرايت البحثيّة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن حصول الأستاذ فيليب رودنبو، المحاضر في الكتابات العلمية في أقسام العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في جامعة نيويورك أبوظبي.

والمتمرس في الكتابات العلميّة والتعلم الدولي وعلم التربية الرقمية، على منحة «فولبرايت» البحثيّة الأميركية للعام الأكاديمي 2018-2019، والتي سيعمل من خلالها على إثراء البرنامج العلمي وتطوير المناهج الدراسية في جامعة كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

اختيار

وتم اختيار رودنبو كواحد من ما يزيد على 800 مواطن أميركي ممن سيزاولون مهنة التدريس في الخارج خلال العام الدراسي 2018-2019 سعياً لتوفير خلاصة خبرتهم التعليمية.

وذلك ضمن إطار برنامج «فولبرايت» المرموق والمقدَّم من الحكومة الأميركية، والذي يوفر مجموعة متنوعة من منح وفرص التبادل الثقافي والتعليمي للطلّاب والمهنيين والباحثين، وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات المختلفة حول العالم.

وستتمحور جهود رودنبو أثناء استضافته كأستاذ زائر حول تطوير أسس التدريس في جامعة كينشاسا، وذلك من خلال مزاولته التدريس في قسم الكيمياء بالجامعة.