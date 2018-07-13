حاكم رأس الخيمة: القيادة وضعت التعليم بصدارة التنمية الشاملة

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكّد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن التعليم هو اللبنة الأولى في نهضة الأمم وبناء الدول، والمحرك الرئيس للتنمية المستدامة في الدولة سعياً نحو مجتمع معرفي متقدم يشجع على الابتكار والإبداع، ويسهم في تعزيز تنافسية الإمارات على الصعيد العالمي بسواعد أبناء الوطن المتسلحين بالعلم والمعرفة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصر الظيت بمدينة صقر بن محمد أمس، أوائل الثانوية العامة من طلبة وطالبات الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2018-2017 على مستوى إمارة رأس الخيمة، من بينهم 4 طلاب من بين العشرة الأوائل على مستوى الدولة من مدارس الإمارة، وذلك بحضور أولياء أمورهم وعدد من القيادات التعليمية والتربوية في منطقة رأس الخيمة التعليمية.

وثمّن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تلك الرؤية التي وضعت التعليم على سلم أولوياتها وعلى صدارة خطط التنمية الشاملة إدراكاً لأهمية التعليم ودوره الحيوي في تعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي في شتى المجالات وعلى الصُّعد كافة.

وقال سموه: «فخور اليوم بلقاء أبنائي الطلبة المتميزين والمتفوقين الذين نتطلع لهم إلى مزيد من التفوق والنجاح في المرحلة المقبلة من حياتهم الجامعية، التي تتطلب مضاعفة الجهد والمثابرة لتحقيق آمال وطموحات أولياء أمورهم وتطلعات قيادتهم الرشيدة في بناء جيل مؤهل علمياً وعملياً لمواصلة مسيرة التنمية الناجحة لدولة الإمارات، التي ينظر إليها العالم نظرة إعجاب وتقدير لما حققته من إنجازات عالمية ومكتسبات حضارية».

وأضاف سموه: «لا شك أن الاستثمار في العنصر البشري هو الاستثمار الحقيقي والأمثل في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ومواكبة التقدم المعرفي من حولنا، والتطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات.. ومن هذا المنطلق كانت تجربتنا الوطنية الناجحة في تطوير القطاع التعليمي، والنهوض به منذ بداية التأسيس.

واليوم نحصد ثمارها أجيالاً من أبناء الإمارات المؤهلين على أعلى المستويات، وفي أرقى الجامعات العالمية ليسهموا في رسم ملامح المستقبل المشرق للوطن».

وهنّأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أبناءه الطلبة والطالبات على الإنجاز الذي ما كان ليتحقق لولا الجهد والمثابرة والعمل الدؤوب الذي أثمر هذا التفوق والتميز، كما هنّأ سموه أولياء الأمور على تفوق أبنائهم وعلى متابعتهم وحرصهم وتشجيعهم أبناءهم للوصول للتفوق والتميز.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع أبنائه الطلبة والطالبات، كل على حدة.. حيث استمع إلى طموحاتهم المستقبلية في الالتحاق بمختلف التخصصات العلمية داخل الدولة وخارجها.

اهتمام

من جانبها، أكّدت سمية حارب السويدي، مديرة منطقة رأس الخيمة التعليمية، أن القطاع التعليمي في دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة خصوصاً يحظى باهتمام ورعاية خاصة من قبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي..

حيث يحرص سموه بشكل مستمر على متابعة المسيرة التعليمية في الإمارة، وتذليل التحديات والصعوبات التي تواجهنا للوصول للأهداف المنشودة في تخريج أجيال من الطلبة المتفوقين والمؤهلين لخدمة الوطن في المجالات كافة.