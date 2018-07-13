محاضرة توعوية في ملتقى «عطلتكم غير» بالذيد

المصدر: الذيد-البيان

في إطار فعاليات الملتقى الصيفي لنادي الذيد الثقافي الرياضي الذي يقام برعاية مجلس الشارقة الرياضي تحت شعار «عطلتكم غير» نظمت إدارة الملتقى محاضرة توعوية بالتعاون مع قيادة شرطة الشارقة فرع الذيد، قدمها الملازم أول خليفة حمد بن هويدن مدير فرع الشرطة المجتمعية من مركز شرطة الذيد تحدث فيها عن الإجازة الصيفية وكيفية استغلالها.

تضمنت الحديث عن الإجازة الصيفية واستثمار الأوقات في الرياضة والقراءة وتعلم مهارات جديدة بعيداً عن اللهو والعبث والحذر من المواقع الإلكترونية الخطرة.

وتناول بالشرح أهم الوسائل التي تعين الشباب والناشئة على تنظيم أوقاتهم واستغلالها في برامج رياضية وثقافية وفنية والمشاركة في البرامج المتاحة التي تقدمها إمارة الشارقة والدولة سواء في الأندية أو في مراكز تحفيظ القرآن الكريم وفي مختلف الأنشطة والتي تعد بيئة متكاملة للاستفادة.