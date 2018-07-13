تكريم الفائزين في مسابقة فرسان القراءة في نسختها الثانية

المصدر: الشارقة - البيان

كرّمت الجامعة القاسمية، أمس، الفائزين في مسابقة «فرسان القراءة»، التي اهتمت بتلخيص كتاب «سيرة مدينة» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية.

حيث نالت الطالبة خديجة جاخو من دولة السنغال المركز الأول، والطالب محمد عبد الحكيم الأنيس من جمهورية سوريا المركز الثاني، والطالبة عنود بنت خالد الجابري من سلطنة عمان المركز الثالث. وصرّح الدكتور رشاد سالم، مدير الجامعة القاسمية:

«إن اختيار كتاب صاحب السمو حاكم الشارقة «سيرة مدينة» في الدورة الثانية لمسابقة فرسان القراءة، نظراً لأهميته في توثيق تاريخ إمارة الشارقة واحتوائه على سيرة مدينة الشارقة، والتشكل السياسي والاقتصادي لها، وإبراز مظاهر التطور الاقتصادي، وما أنعشه ذلك في الشارقة من تطور.

وكذلك لما يشمله الكتاب من مهارات لغوية عديدة». ولفت إلى أن المسابقة التي تنظمها عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية ومكتبة الجامعة القاسمية، تعد من المسابقات الثقافية الرامية إلى تعزيز ثقافة القراءة لدى الطلاب والطالبات، وتوجيههم نحو الكتب المفيدة.