«مجلس طلبة الجامعات» يطلع على خدمات السيطرة في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات برئاسة لبنى العوضي رئيسة المجلس، إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، واطلع على الخدمات التي تقدمها غرفة القيادة والسيطرة لأفراد المجتمع.

واستمع الوفد من النقيب عبد الباسط العمودي رئيس قسم الفعاليات في الإدارة العامة للعمليات إلى شرح حول التطور الذي حققه مركز القيادة والسيطرة في مجال خدمة المجتمع، وطبيعة العمل في غرفة القيادة والسيطرة ونظام مراقبة الدوريات وحركة السير والمرور في شوارع إمارة دبي.

وسير العمل والإجراءات التي يتم اتخاذها منذ تلقي البلاغ وحتى وصول الدورية إلى موقع الحادث، ونظام مراقبة الدوريات باستخدام الأقمار الصناعية ومراقبة الطرق الخارجية بواسطة الكاميرات الثابتة والمحمولة جواً، وخدمة الإنذار المبكر التي توفرها شرطة دبي لمحلات الصرافة والمجوهرات والبنوك. وشاهد الوفد الخريطة ثلاثية الأبعاد التي تغطي جميع مناطق الإمارة ونظام انتقال الدورية الأمنية من موقع لآخر، بالإضافة إلى الخدمات الإنسانية التي تقدمها الغرفة والتي تشمل خدمة خاصة بأصحاب الهمم.