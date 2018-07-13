جامعة أبوظبي تكرّم أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية المتميزين

المصدر: دبي - البيان

نظّمت جامعة أبوظبي حفلاً لتكريم أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية المتميزين، الذين سجلوا منجزات أكاديمية وعلمية وإدارية مبتكرة، وأسهموا في تعزيز مسيرة الجامعة وريادتها، ما عزز من التميّز في الأداء خلال العام الدراسي 2017-2018. ويعد الحفل مبادرة سنوية تحرص إدارة الجامعة على تنظيمها، وتجمع فيها الهيئتين التدريسية والإدارية من فروعها في أبوظبي والعين ودبي والظفرة.

وأقيم الحفل السنوي، الذي نظمته الجامعة، في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي، بحضور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، والدكتور وقار أحمد، مدير الجامعة، وسالم مبارك الظاهري، المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية بالجامعة، وعمداء مختلف كليات الجامعة ورؤساء الأقسام، ونحو 500 من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية من فروع الجامعة.

وخلال كلمته، رحّب علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة الجامعة، بالحاضرين واستعرض موجزاً عن التطورات التي حققتها الجامعة خلال العام، وأهمها افتتاح فرع دبي، واستكمال العمل في فرع العين، وإطلاق مركز الابتكار، إضافة إلى الجهود البحثية والتعليمية والتدريبية التي قام بها عدد من الأساتذة بهدف إثراء التجربة الأكاديمية للطلبة.