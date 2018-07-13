انطلاق البرامج الصيفية لـ «مؤسسة زايد العليا»

المصدر: أبوظبي - وام

انطلقت فعاليات البرامج والأنشطة الصيفية لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى كل المراكز والأندية الرياضية التابعة لها في مناطق أبوظبي والعين والظفرة وتستمر حتى مطلع أغسطس المقبل بهدف استثمار الإجازة الصيفية بما ينفع ويخدم منتسبيها من أصحاب الهمم مستقبلا.

وأكد عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة حرص المؤسسة على تنظيم البرامج الصيفية ودعمها لدورها الإيجابي في دمج أصحاب الهمم وتمكينهم في المجتمع.

مشيرا إلى اهتمام المؤسسة بإعداد برامج محددة للنشاط على مدار العام مع إتاحة المجال أمام التطوير المستمر والتفاعل مع المستجدات الطارئة ولا سيما التي تخص مجالات عملها ومع مؤسسات المجتمع المحلي وذلك بهدف دمج أصحاب الهمم بصورة كاملة في المجتمع كأفراد فاعلين ومنتجين ومشاركين في مسيرة البناء والتنمية في الدولة.

خطط

وأوضح أن فعاليات الأنشطة الصيفية تأتي ضمن خطط المؤسسة وتوجهاتها لتفعيل دور الفئات التي ترعاها خلال الإجازة الصيفية وتنمية قدراتهم وطاقاتهم من خلال إدماجهم مع المجتمع بالتعاون مع كل الجهات التربوية والاجتماعية إضافة إلى التدريب المهني الصيفي لعدد من الأبناء في جهات محلية منها الدوائر والهيئات احتضنتهم وأسهمت في تفعيل دورهم وتنمية مهاراتهم.

صيفنا مبدع

وقالت ناعمة عبد الرحمن المنصوري مدير المركز مطبعة المكفوفين -التابع للمؤسسة- إنه تم تنظيم البرنامج الصيفي الثاني لذوي البصيرة 2018 تحت شعار «صيفنا مبدع مع أصحاب البصيرة» بمشاركة خمسة طلاب من المكفوفين المدموجين بمدارس التعليم والعام وكوادر المطبعة.. موضحة أن البرنامج يهدف لمساعدتهم على اكتشاف مواهبهم وصقلها وتدريبهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة الثقافية والتكنولوجية.

6 ورش

من جهتها، قالت عائشة المنصوري مديرة مركز أبوظبي للتوحد -التابع للمؤسسة- إنه تم تنظيم ست ورش رياضية وترفيهية واجتماعية ضمن البرنامج الصيفي وشارك فيه 29 طالبا وطالبة بهدف إكسابهم مهارات رياضية واجتماعية ومهنية وزيادة تفاعلهم الاجتماعي.. لافتة إلى مشاركة عدد من الهيئات والجهات الحكومية والخاصة منها نادي تراث الإمارات في أبوظبي.

فعاليات

وقالت موزة طارش القبيسي مشرف الأنشطة الصيفية في نادي أبوظبي لذوي الاحتياجات الخاصة -التابع للمؤسسة- إنه انطلقت تحت شعار «صيفنا أجمل مع أصحاب الهمم» فعاليات البرامج والأنشطة الصيفية للنادي وتستمر حتى 25 يوليو الحالي ويحتوي على أنشطة رياضية وثقافية وألعاب تعليمية.

تثمين

ثمن عدد من أولياء أمور أصحاب الهمم من منتسبي النادي جهود المؤسسة لخدمة أبنائهم والتواصل المستمر معهم.. مؤكدين أن النشاط الصيفي يتيح لأبنائهم برامج ترفيهية هادفة ويساهم في مواصلتهم برامجهم التدريبية ويملأ أوقات فراغهم بجانب تأصيل روح العمل الجماعي ويعمل على تنمية مهاراتهم الرياضية بأسلوب تربوي سليم.