جمعية المعلمين في الشارقة تكرّم أوائل الثاني عشر

المصدر: الشارقة - البيان

كرمت جمعية المعلمين في الشارقة أوائل الثاني عشر الذين تربعوا على عرش الأوائل واحتلوا المركز الأول بامتياز عن فئتي المتقدم والعام تحت شعار «عانقتم في عام زايد النجاح».

أقيم الحفل بمقر الجمعية في الشارقة بحضور شريفة موسى رئيسة جمعية المعلمين وأعضاء مجلس الإدارة وأولياء أمور المكرمين، ومديري مدارسهم.

وهنأت شريفة موسى الطلبة المتفوقين من أبناء الإمارات، متمنية أن يسهم نجاحهم في بناء الوطن ورفعته، مشيدة بالجهد الذي بذله الطلبة وذووهم وإدارات مدارسهم ومعلميهم خلال العام، معتبرة تكاتف الجهود بين أطراف العملية التعليمية هو السبب في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

رسالة

ووجهت موسى رسالة للمتفوقين وذويهم قائلة: المشوار لم ينته بعد وانتم مقدمون على حياة جامعية نأمل اختيار التخصصات التي تستشرفون من خلالها المستقبل، مطالبة بالاطلاع على استراتيجية الدولة واحتياجاتها واختيار المجالات المطلوبة، مؤكدة إيمانهم بقدرة الشباب وإمكاناتهم لتقديم ما تحتاجه الإمارات مستقبلاً لقيادة المستقبل».