جامعة جميرا تطرح برنامج ماجستير في الفقه وأصوله

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جامعة جميرا ومقرها دبي حصولها على اعتماد برنامج الماجسيتر في الفقه وأصوله من مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم شؤون التعليم العالي.

وأكد رئيس الجامعة ورئيس مجلس الأمناء الأستاذ عبدالله خليفة ضاعن المهيري أهمية برنامج ماجستير الفقه وأصوله لسوق العمل وذلك انطلاقا من رؤية الدولة في تحقيق نظام تعليمي من الطراز الأوّل، وأوضح أن أعداد الخريجين في تخصص «الدراسات الإسلامية» في ازدياد مطرد مع وجود رغبة كبيرة بين المهتمين في هذا المجال لإكمال الدراسات العليا.

تم تصميم البرنامج على نحو يلبي معايير الأداء الأكاديمي ومقاييس المؤهلات العلمية المحلية والعالمية؛ وضمان جودة التعلم، وتحقيق ما تنشده الجامعة من تخريج كوادر متميزة بأفضل المعايير الأكاديمية والمهنية. وتزويد المجتمع بباحثين لديهم القدرة على توظيف أعمالهم البحثية في خدمة المجتمع والإسهام في نشر الإيجابية.

وارتكزت مرحلة إعداد رسالة الماجستير لتوفير بيئة علمية تحفز التعلم المستمر وتطوير المعارف والمهارات، التي ترتقي بالطالب إلى مستوى رقم 9 من إطار المؤهلات الوطنية في الإمارات والتأهيل اللازم للالتحاق بسوق العمل.