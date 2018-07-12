رصد قدرات المعلمين في إنتاج المحتوى الإلكتروني

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

دعت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس الحكومية والخاصة إلى تشجيع الهيئة التدريسية على تعبئة «استبيان» حول إنتاج المحتوى التعليمي في المدارس الحكومية والخاصة، بهدف التعرف على مهارات وقدرات المعلمين في الميدان في مجال إنتاج محتوى إلكتروني تعليمي، والتعرف على حاجات المعلمين من التدريب والأدوات والدعم ليتمكنوا من إنتاج محتوى إلكتروني تعليمي ونشره وتبادله.

موضحاً أن المعلومات التي سيتم جمعها من إجابات المعلمين عن أسئلة الاستبيان ستساعد وزارة التربية والتعليم في تحديد المعلمين المبدعين والمبتكرين ودعمهم بكل السبل الممكنة والمناسبة لتحسين جودة إنتاجهم من المحتوى الإلكتروني التعليمي، وتعميم المحتوى الجيد على زملائهم داخل الدولة وخارجها.

وشددت الوزارة ووفقا للتعميم الذي تلقت إدارات المدارس نسخة منه على ضرورة مشاركة جميع المعلمين في القطاعين الحكومي والخاص في تعبئة الاستمارة باعتبار أن الجهود على المستوى الوطني موحدة وموجهة نحو بناء اقتصاد معرفي تنافسي ونظام تعليمي رفيع المستوى يضمن للطلبة مستقبلاً كريماً.

رؤية

وأكد التعميم أن القيادة الرشيدة تمتلك رؤى فريدة في استشراف المستقبل انطلاقاً من التغيرات المتعاقبة والمتسارعة في العلوم والتكنولوجيا والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة وانعكاسات ذلك على عالم المال والأعمال.

وتهدف رؤية الإمارات 2021 وفقا للأجندة الوطنية تحقيق الرفاه والتنمية المستدامة لمواطنيها بحلول عام 2021، لذا فإن الجهود على المستوى الوطني موحدة وموجهة نحو بناء اقتصاد معرفي تنافسي ونظام تعليمي رفيع المستوى..