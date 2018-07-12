منصور بن زايد يهنئ أوائل الثانوية العامة

المصدر: أبوظبي - وام

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، الأوائل من طلبة وطالبات الصف الثاني عشر، متمنياً لهم مواصلة التميّز في مسيرتهم التعليمية، بما يحقق التطلعات المستقبلية لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، مع الطلبة الأوائل أمس، في قصر الرئاسة في أبوظبي.

وأعرب الأوائل من طلبة وطالبات الصف الثاني عشر للعام الدراسي لعام 2018/‏‏‏2017، على مستوى الدولة، عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، لما تقدمه من رعاية ودعم لمسيرة التعليم، ومتابعتها بشكل مستمر ومباشر، بهدف تأهيل جيــل من الطلبــة المتفوقين القادرين على المنافسة وتحمـل المسؤولية.

حضر اللقاء، معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات والقيادات التربوية.