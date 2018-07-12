المصدر: دبي - رحاب حلاوة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم 22 منفذاً لبيع الزي المدرسي في جميع أنحاء الدولة من خلال شركتين معتمدتين من قِبلها، على أن تبدأ عمليات بيع الزي المدرسي في 15 أغسطس المقبل.

وأكدت الوزارة في تعميم لها صدر أمس، حصلت «البيان» على نسخة منه، أن الطلبة في مدارس دبي يستطيعون الحصول على الزي المدرسي، من خمسة مراكز، هي ‏مركز الملا بلازا في شارع الاتحاد الطابق الثاني، وأسواق كارفور في مول الإمارات، وفستيفال سيتي، ومردف سيتي سنتر، وسنشرى مول.

وفي الفجيرة حددت الوزارة ثلاثة مراكز لبيع الزي المدرسي، هي مقر منفذ شركة يليفورم إكسبريس في ‏شارع المطار بناية النجوم الثلاثة مقابل الدفاع المدني.

إضافة إلى أسواق كارفور الفجيرة ستي سنتر، وكارفور سفير مول، وفي خورفكان بالشارقة حددت منفذاً واحداً فقط، هو مقر شركة يليفورم إكسبرس في شارع خورفكان من شارع الشيخ خالد بن محمد القاسمي في منطقة المصلى، فيما حددت في كلباء مركزين، هما مقر شركة يليفورم إكسبريس، وشارع الشيخ سلطان بكورنيش كلباء.

وفي أم القيوين حددت الوزارة مركزاً واحداً، هو منفذ شركة يليفورم إكسبريس في شارع الملك فيصل منطقه الرأس مقابل بنك الإمارات دبي الوطني، خلف مستشفي أم القيوين.

وأوضح التعميم أنه سيتم توفير الزي المدرسي للطلبة في إمارة الشارقة وعجمان ورأس الخيمة من قبل شركة «صناعات الإمارات»، إذ تم تخصيص 3 منافذ للبيع في الشارقة، هي كارفور هايبر ماركت ستي، ونادي سيدات الشارقة، وجيب للملابس الرسمية وزي المدارس خلف مجمع مويلح، أما عجمان فحددت الوزارة منفذين للبيع، هما كارفور هايبر ماركت في ستي سنتر عجمان.

ومقر شركة صناعة الإمارات في منطقه الجرف الصناعية، كما ‏حددت في إمارة رأس الخيمة ثلاثة منافذ للبيع، هي كارفور هايبر ماركت المنار مول، وكارفور ماركت السفير، ومقر شركة صناعة الإمارات مبنى القرم 2.