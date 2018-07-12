10 مواطنين ضمن قائمة أوائل «إمسات»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أعلنت وزارة التربية والتعليم قائمة أوائل الثاني عشر الإماراتيين في اختبار الإمارات القياسي (EmSAT إمسات)، والذي تضمن مواد الرياضيات والفيزياء واللغتين العربية والإنجليزية، وشملت القائمة 10 طلاب وطالبات على مستوى الدولة، وتفوقت الإناث على الذكور حيث حصدن 6 مراكز في القائمة.

وأكدت الوزارة أن هذا الاختبار عبارة عن منظومة اختبارات وطنية قياسية إلكترونية تحت مسمى «اختبار الإمارات القياسي EmSAT»، الذي يعد أول مشروع وطني للاختبارات المعيارية الإلكترونية المبنية، وفق معايير وطنية جرى وضعها اعتماداً على مواصفات المنظومة الأوروبية، لتكون قادرة على قياس المهارات بشكل مستقل عن المنهاج.

سعادة

ومن جهتهم أعرب الطلبة الحاصلون على أعلى معدلات في اختبار الإمارات القياسي (EmSAT) على مستوى الدولة، عن سعادتهم لحصولهم على معدلات عالية في نتائج هذا الاختبار المعني بقياس مهارات الطلبة في عدة مواد منها الرياضيات واللغتان الإنجليزية والعربية ومواد العلوم.

وأكد الطالب خالد راشد خليفة الحاصل على المركز الأول في قائمة الأوائل على مستوى الدولة، أنه حصل على معدل 97.6% المعدل النهائي لنتائج الثاني عشر للعام الحالي وجاء ترتيبه التاسع في قائمة أوائل طلبة المسار المتقدم على مستوى الدولة، ويعتزم دراسة هندسة كهربائية في الولايات المتحدة الأميركية.

وجاءت نتائجه في اختبار الإمارات القياسي (EmSAT) موزعة على 5 مواد، إذ حصل على 1975 نقطة في اللغة الإنجليزية، و1950 في الرياضيات و1925 في الكيمياء، وحصل على النقاط نفسها في مادتي الفيزياء واللغة العربية بمعدل 1800 نقطة.

وأفاد الطالب حميد إبراهيم الزعابي الحاصل على المركز الثاني في قوائم الأوائل الإماراتيين في اختبار القياس، بأنه حصل على معدل 92.2% في نتائج امتحانات الثاني عشر وحصل على المركز الأول في قوائم العلوم المتقدمة وجاءت معدلاته في اختبار القياسي كالآتي: في اللغة العربية بلغ معدل 1425، وفي الإنجليزية 1975.

وفي الرياضيات 1700، وفي الفيزياء والكيمياء 2000 لكل منهما، موضحاً أن هذه المعدلات من 2000 لكل اختبار، مفيداً بأنه مؤهل لدراسة الهندسة الميكانيكية. ومن جانبها قالت الطالبة أسماء عبد الله الحمادي من معاهد التكنولوجيا التطبيقية، والحاصلة على المركز الرابع على مستوى الدولة في (EmSAT)،.

والمركز الثالث على مستوى الدولة ضمن قوائم الطلبة في برنامج العلوم المتقدمة، إنها حصلت على معدل 96.6%، وفي معدلات اختبار القياسي في اللغة الإنجليزية على 1750 نقطة والرياضيات 2000 نقطة، و1600 في الفيزياء و1925 نقطة في الكيمياء و1475 في اللغة العربية، وتعتزم دراسة الطب في جامعة الإمارات.