كلية آل مكتوم بإسكتلندا تحتفل بتخريج الدورة 26 لبرنامج التعددية الثقافية

المصدر: دندي - وام

احتفلت كلية آل مكتوم للتعليم العالي في دندي بأسكتلندا أول من أمس تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية بتخريج الدورة 26 لبرنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة برنامج التدريب الصيفي الذي بدأ في 20 يونيو الماضي بمشاركة 72 طالبة ومشاركة من 17 جامعة وكلية ومؤسسة من الإمارات ومصر وماليزيا.

وحضر الحفل الذي أقيم بفندق «أولد كورس» في سانت أندريز نائب عمدة دندي بيل كامبل وميرزا الصايغ رئيس مجلس أمناء الكلية وسعيد محمد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة والدكتور الطيب كمالي مدير إدارة التطوير الأكاديمي بوزارة الداخلية عضو مجلس إدارة كلية الشرطة بأبوظبي .

والدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية والدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد والبروفيسور إيريك فواش مدير جامعة السوربون - أبوظبي إلى جانب مسؤولي الجامعات والكليات المشاركة واللورد إيلدر مستشار الكلية.

وقام ميرزا الصايغ والدكتور أبوبكر جابر مدير الكلية وبيل كامبل بتسليم شهادات التخرج للطالبات والهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

وألقى الصايغ كلمة نقل فيها تحيات وتهنئة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للطالبات وتمنيات سموه لهن بالاستفادة المثلى من البرنامج والحصول على الفائدة والمعرفة واكتساب الخبرات والمهارات ليصبحن قياديات في المستقبل.

تدريب

ورحب بالحضور خاصة الطالبات اللاتي أكملن برنامج التدريب الصيفي في دندي وسيتوجهن إلى باريس لاستكمال الأسبوع الرابع من البرنامج، مشيراً إلى أن الطالبات اكتسبن الخبرة والمعرفة والفهم خلال برنامج التدريب الصيفي كما تعرفن على تاريخ وثقافة وعادات إسكتلندا البلد المضياف.

وأضاف إن برنامج التدريب الصيفي الذي بدأ منذ 15 عاما أثبت نجاحه.. مضيفا إن أكثر من 1200 طالبة شاركن في برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة، لافتاً إلى أن مشاركة 72 طالبة في الدورة الصيفية هو أكبر عدد منذ انطلاقة البرنامج بدورتيه الشتوية والصيفية. ورحب بمشاركة جامعة الفجيرة وجامعة حمدان بن محمد الذكية والإمارات الوطنية للبترول «إينوك» لأول مرة.

وقال إن التعاون الممتاز بين كلية آل مكتوم والجامعات والكليات والمؤسسات المشاركة في الإمارات ومصر وماليزيا وراء النجاح الذي يشهده البرنامج، مشيرا إلى الجامعات والكليات والمؤسسات وهي «جامعات الإمارات وأبوظبي وزايد وأميركية دبي وأميركية الشارقة وكليات التقنية العليا وباريس السوربون بأبوظبي والفجيرة.

وحمدان بن محمد الذكية والاقتصاد والعلوم السياسية وجامعة القاهرة والمالايا الماليزية ومؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز وإينوك».

وأكد الصايغ أن رؤية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ودعم سموه وراء النجاح الكبير لبرنامج التعددية الثقافية الذي يشمل برنامج التدريب الصيفي وبرنامج التدريب الأكاديمي وبرامج الكلية.

وألقى الدكتور أبوبكر جابر مدير الكلية كلمة وجه فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على رؤيته ودعم سموه المستمر للكلية وبرامجها التعليمية والمجتمعية.

كلمة

شكرت الطالبة لميا المرزوقي من جامعة الإمارات في كلمة نيابة عن المشاركات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعي الكلية على إتاحة الفرصة الثمينة لبناته الطالبات للالتحاق بمثل هذا البرنامج، مشيدة بتوجيهات سموه للكلية بتنفيذ هذا البرنامج الذي يعكس رؤيته الحكيمة وتوجيهاته بتوفير المناخ المناسب لتحقيق الاستفادة المثلى من فعاليات وأنشطة البرنامج.