هزاع بن طحنون يستقبل 60 طالباً من المشاركين في «إرث زايد»

المصدر: ■ العين - وام

استقبل الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم بمنطقة العين، أمس، 60 طالباً وطالبة من أبناء وبنات العاملين في مركز الدعم الاجتماعي في العين التابع لإدارة مراكز الدعم الاجتماعي في شرطة أبوظبي، ضمن فعالية ينظمها المركز خلال الإجازة الصيفية تحت عنوان «إرث زايد».

وثمّن الشيخ هزاع بن طحنون حرص المؤسسات الحكومية على تعريف أبنائنا الطلاب بالإرث التاريخي والقيمي والأخلاقي والتربوي لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وقال الشيخ هزاع بن طحنون إن البرامج والمبادرات الصيفية تسهم في استثمار أوقات فراغ أبنائنا الطلاب بما يعود عليهم بالمنفعة والفائدة لهم ولمجتمعهم.

وقام الطلاب خلال الزيارة بجولة في ديوان ممثل الحاكم بمنطقة العين، وتم إهداؤهم كتاب «أقوال الشيخ زايد».