«إمباور» تطلق برنامجاً تدريبياً لطلبة الجامعات

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت ‬مؤسسة ‬الإمارات ‬لأنظمة ‬التبريد ‬المركزي «‬إمباور»‬ برنامج ‬التدريب ‬الصيفي ‬لطلبة الجامعات ‬المواطنين من ‬مختلف ‬التخصصات، ‬على أن يبدأ التدريب في شهر يوليو الحالي ويستمر لمدة 8 أسابيع، بهدف ‬تنمية القدرات العملية للطلبة وتأهيلهم لخوض سوق العمل والاطلاع على أنظمة تبريد المناطق التي تطبقها المؤسسة في الدولة.

ويستضيف برنامج التدريب الصيفي طلبةً من كلية التقنية العليا للبنات، والجامعة الأميركية، وجامعة الشارقة، وجامعات أخرى، باختصاصات متعددة، منها الهندسة الميكانيكية، والكهربائية، والمدنية، إضافة لإدارة الأعمال، والموارد البشرية، والعلوم التطبيقية في مجال نظم المعلومات، وغيرها من الاختصاصات.

وسيتاح للطلبة المتدربين فرصة زيارة عدد من محطات تبريد المناطق لـ«إمباور» والبالغ عددها 73 محطة بهدف اكتساب المعرفة والخبرة العملية، ويتضمن البرنامج تدريباً متخصصاً يتضمن نواحي نظرية وعملية في أقسام المالية والعمليات التشغيلية والصيانة وغيرها من الأقسام التابعة للشركة.

وأكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» حرص الشركة على المشاركة في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في الاهتمام بشباب الوطن ورعايتهم وتنمية قدراتهم وثقل مواهبهم من أجل غد أفضل، وقال: يعتبر برنامج التدريب الصيفي جزءاً من استراتيجية «إمباور» السنوية.

حيث عملنا خلال السنوات الماضية على تقديم برامج تدريبية لطلبة الجامعات في مختلف التخصصات، ما أتاح الفرصة أمام الطلبة المتدربين لاكتساب الخبرات اللازمة وربط المعرفة العلمية والأكاديمية بالحياة المهنية.