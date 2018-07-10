4 برامج تحصل على الاعتماد الأكاديمي في جامعة عجمان

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

أكد الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان، أن الجامعة حصلت على الاعتماد الأكاديمي لأربعة برامج جديدة، ستبدأ الدراسة فيها خلال العام الأكاديمي المقبل 2018 ـ 2019، وهي برنامج بكالوريوس في الطب والجراحة بكلية الطب البشري.

وبرنامج الماجستير في اللغة العربية وآدابها بكلية التربية والعلوم الأساسية، وبرنامج بكالوريوس الآداب في علم النفس بكلية الإعلام والعلوم الإنسانية، وبرنامج البكالوريوس في هندسة البناء وإدارة الإنشاءات بكلية الهندسة.

وأشار إلى أن صندوق الخريجين، والذي انطلق في يونيو 2017، تمكن من تقديم الدعم المادي إلى 370 خريجاً وخريجة من مختلف الكليات في الجامعة، بفضل دعم عدد من المؤسسات والجهات التي تؤمن بأهمية دعم طلبة العلم، وتجاوزت المساهمات التي استقبلها الصندوق 5 ملايين درهم، لافتاً إلى أن هناك 523 طالباً وطالبة، استفادوا من صندوق ثامر سلمان للتكافل التعليمي، بمبلغ 5 ملايين و500 ألف درهم.

وقال لـ «البيان» إن الجامعة تطرح 32 برنامجاً أكاديمياً، منها 22 برنامجاً في البكالوريوس، تضم 30 تخصصاً، إضافة إلى 10 برامج في الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه، كما أن هناك تخصصات جديدة تم اعتمادها خلال العام الأكاديمي 2017 ـ 2018، وبدأت الجامعة في استقبال الطلبات فيها، منها برنامج دكتوراه الفلسفة في القانون بكلية القانون.

منح دراسية

ولفت إلى أن الجامعة تمنح الطلبة مجموعة من المنح والمساعدات المالية، وهي منح لمواطني دولة الإمارات ولموظفي حكومة عجمان، حيث تمنح خصماً 20 % لموظفي الدوائر المحلية والاتحادية في إمارة عجمان .

30 ساعة

وأوضح أنه بإمكان طلبة الجامعة المعسرين، والذين أنهوا 30 ساعة أكاديمية أو أكثر، وبمعدل تراكمي 2.50 أو أكثر، التقدم بطلب مساعدة مالية عبر الموقع الإلكتروني www.thamerfund.ajman.ac.ae، والتواصل مع الجهة ذات الاختصاص بالجامعة للحصول على المساعدات المالية من الصندوق.

خصم العاملين

وأوضح أن الجامعة تقدم خصماً للعاملين لديها، حيث يستحق عضو هيئة التدريس المقيم، وكذلك الموظف الإداري والفني الدائم خصماً لعائلته (الزوج/‏‏‏ الزوجة، الأبناء، الإخوة/‏‏‏ الأخوات)، وفقاً لشروط وضوابط المنح بنسب تتراوح بين 25 % - 100 %، إضافة إلى خصم الأقارب.

وخصم الإخوة والأقارب من الدرجة الأولى (الأب، الأم والأبناء) المسجلين في أحد برامج البكالوريوس، يمنحون خصماً يتراوح بين 5 %- 20 % من الرسوم حسب تسلسل الأقارب، كما تقدم الجامعة خصم الثانوية للطلبة الحاصلين على نسبة 95 % وما فوق، في الثانوية العامة، في حال قبولهم في كليتي طب الأسنان والصيدلة.

وكذلك الحاصلين على 90 % وما فوق في الثانوية العامة، في حال قبولهم في بقية الكليات خصماً بـ 20% من الرسوم الدراسية، لافتاً إلى أن الطالب سوف يستفيد من خصم الثانوية العامة، بعد حصوله على شهادة الكفاية في اللغة الإنجليزية، وقبل انقضاء فترة السحب، والإضافة في الفصل الدراسي الأول من التحاق الطالب بالجامعة، ولا يحول الخصم إلى الفصل التالي.

وقال الدكتور كريم الصغير، إن الجامعة تقدم خصومات إلى أوائل الثانوية العامة، حيث يستحق أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة ومستوى إمارة عجمان، خصماً طوال فترة الدراسة على النحو التالي، 100 % للمتفوق الأول، و75 % للمتفوق الثاني، و50 % للمتفوق الثالث.