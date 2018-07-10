12 ألف طالب يختتمون الدراسة الصيفية في «التقنية العليا» بعد غد

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

يختتم 12 ألف طالب وطالبة دراستهم ضمن برنامج «الدراسة الصيفية» في كليات التقنية العليا 12 يوليو الجاري.

حيث التحق الطلبة بالبرنامج من 27 مايو الماضي ليتمكنوا من إنجاز ما يحتاجونه من مواد دراسية وتطوير ذاتهم وتعزيز تحصيلهم الأكاديمي، خاصة أنه تم طرح أكثر من 300 مساق على مستوى مختلف البرامج والتخصصات، وتوفير ما يزيد على 1300 قاعة دراسية بمختلف فروع الكليات الـ17 بالدولة.

وأوضح أحمد الملا مدير الشؤون الطلابية بكليات التقنية العليا، أن أكثر من 12 ألف طالب وطالبة من مختلف فروع كليات التقنية التحقوا بالدراسة الصيفية هذا العام، منهم 11 ألف طالب وطالبة في مساقات دراسية ضمن البرامج الأكاديمية.

بالإضافة إلى 1004 من طلبة السنة التأسيسية ممن يتم إلزامهم بالدراسة الصيفية لإنهاء متطلباتهم وتسريع عملية التحاقهم بدراسة التخصصات ضمن برامج البكالوريوس بدءاً من العام الأكاديمي المقبل.

منوهاً إلى أن الفصل الصيفي هذا العام تم تمديده إلى ستة أسابيع بدلاً من أربعة أسابيع، لضمان حصول الطلبة على أكبر قدر من المعرفة والمهارات العلمية وخاصة التطبيقية، كون الدراسة في الكليات تعتمد على الجانب التطبيقي.

ويتاح للطالب التسجيل في مادتين في الفصل الصيفي مما يمثل فرصة لكل طالب راغب في تحسين أدائه أو في تسريع إنجازه الأكاديمي، خاصة أن المساقات المطروحة تتنوع على مستوى برامج الهندسة والعلوم الصحية والإعلام التطبيقي وإدارة الأعمال وعلوم الكمبيوتر والمعلومات والتربية .

وأضاف الملا، أن الطلبة سيتقدمون لأداء امتحاناتهم في المواد الصيفية على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 يوليو الجاري .