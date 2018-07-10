محمد بن زايد: خليفة يدعم العملية التعليمية ويتابعها بشكل مستمر

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حرص قيادة الدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم العملية التعليمية في الدولة ومتابعتها بشكل مستمر ومباشر بما يضمن تحقيق أهدافها في تخريج وتأهيل جيل متفوق قادر على المنافسة وتحمل المسؤولية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في قصر البحر، الأوائل من الطلبة والطالبات في الصف الـ12 للعام الدراسي لعام 2017 ــ 2018 الثانوية العامة وأولياء أمورهم وعدداً من القيادات التعليمية والتربوية.

وهنأ سموه الطلبة وأولياء أمورهم بهذا التفوق والتميز الذي جاء ثمرة الاجتهاد والمثابرة وتعاون الأسرة مع المؤسسات التعليمية، متمنياً لهم مواصلة التفوق وبذل المزيد من الجهود في مسيرتهم الدراسية وحياتهم العلمية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن التعليم يعد في مقدمة اهتمامات الدولة واستثمارها في المستقبل الذي يبدأ من إعداد وتأهيل الشباب المتميز المبدع، مؤكداً:«أن الاهتمام بالتعليم والارتقاء به وفق أعلى المعايير العالمية يعد خياراً استراتيجياً لتحقيق ما نصبو إليه من مستويات تطور عالمية».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «إن التعليم هو أساس بناء الحضارات وركيزة التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمعات».

وأضاف سموه: «إن استدامة التعليم بمخرجات نوعية ركيزة وطنية وهدف استراتيجي، وبتضافر وتعاون مختلف مؤسسات ومكونات المجتمع ستظل الجهود متواصلة من أجل تعليم بجودة عالية داعم لمسيرة التنمية والنهضة الشاملة».

وأكد سموه ضرورة أن تواكب منظومة التعليم في دولة الإمارات متطلبات الحاضر والمستقبل.

ودعا سموه القائمين على قطاع التعليم إلى ضرورة تطوير قدراتهم ومواكبة الأساليب التعليمية الحديثة لتزويد الطلبة بالعلم والمهارات التي تؤهلهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع يخدمون وطنهم في المجالات كافة. وفي تدوينات لسموه عبر الحساب الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عبر «تويتر» قال سموه:

«سعدت اليوم بلقاء أبنائي وبناتي الطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم.. نبارك لهم النجاح والتفوق بعد سنوات حافلة بالعمل والجد والمثابرة، ندعو أبناءنا إلى مواصلة مسيرة التفوق واكتساب المعارف والعلوم، ولأسر طلبتنا كل التقدير والعرفان لجهودهم المحفزة والمشجعة التي توجت بهذا النجاح المشرف».

وأضاف: «استدامة التعليم بمخرجات نوعية ركيزة وطنية وهدف استراتيجي .. وبتضافر وتعاون مختلف مؤسسات ومكونات المجتمع ستظل الجهود متواصلة لتحقيق تعليم بجودة عالية داعم لمسيرة التنمية والنهضة الشاملة».

كما نشر سموه عبر حسابه على إنستغرام مقطع فيديو للقاء سموه مع الطلبة، ودوّن سموه: «لحظات لا توصف من السعادة والتفاؤل عشتها اليوم مع أبنائي وبناتي أوائل الثانوية.. ممزوجة بالفخر والإعجاب بما تحلّوا به من إصرار وحماس وتصميم لخدمة وطنهم في شتى الميادين..

لمست في الجميع العزيمة والدافعية والطموحات لإثبات الذات وتحقيق إنجازات غير مسبوقة. ثقتنا بهم لا حدود لها وأمنياتنا لهم أن يحالفهم التوفيق دائماً».ومن جانبهم أعرب أوائل المدارس الثانوية عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكرهم وتقديرهم لسموه على ما يوليه من اهتمام ودعم ومتابعة للقطاع التعليمي في الدولة.

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة والدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي.

* استثمارنا في المستقبل يبدأ بتأهيل شباب متميز مبدع

* الارتقاء بالتعليم خيار استراتيجي لتحقيق مستويات تطور عالمية

* التعليم أساس بناء الحضارات وركيزة التنمية المستدامة للمجتمعات

* لمست في أبنائنا العزيمة والطموحات لإثبات الذات وتحقيق إنجازات غير مسبوقة

* منظومة التعليم يجب أن تواكب متطلبات الحاضر والمستقبل

* استدامة التعليم بمخرجات نوعية ركيزة وطنية وهدف استراتيجي