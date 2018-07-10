فريق لتسجيل المواطنين بالمدارس ذات التعليم المقبول فما فوق

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

خصصت وزارة التربية والتعليم فريقاً لمساعدة أولياء أمور الطلبة المواطنين المعنيين بقرار إيقاف تسجيل الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة التي حصلت على تقييم «ضعيف» وفق عمليات التقييم التي أجرتها الوزارة خلال العام الدراسي المنصرم.

ويختص الفريق بتوفير ما يحتاجه أولياء الأمور، خلال عملية البحث عن مدارس تقدم تعليماً مقبولاً فما فوق، في أيام الإجازة الصيفية، ووجّهت الوزارة بفتح باب التسجيل في المدارس التي يرغب أولياء الأمور في التسجيل بها، وفق ما أفادت به الدكتورة رابعة السميطي، وكيلة وزارة التربية والتعليم المساعدة لقطاع تحسين الأداء.

وأوضحت السميطي أن الوزارة وجهت جميع المدارس الحكومية والخاصة بفتح باب التسجيل واستقبال الطلبة المواطنين، كما وجّهت أولياء أمور الطلبة المواطنين الجدد بعدم التسجيل في المدارس الضعيفة والبالغة 47 مدرسة في المناطق الشمالية، أو «الضعيفة جداً»، البالغ عددُها مدرستان.

موضحة أن الطلبة المسجلين بالفعل في المدارس «الضعيفة» يمكنهم الاستمرارية بالدراسة في هذه المدرسة، أما الطلبة المسجلون في المدارس الضعيفة جداً فلابد أن ينتقلوا إلى مدارس ذات تعليم مقبول فما فوق. وكانت 47 مدرسة خاصة في المناطق الشمالية قد حصلت على تقييم «ضعيف»، جاء ذلك في تعميم أصدرته وزارة التربية والتعليم، أول من أمس، وعممته على أولياء الأمور.

الشارقة

ففي الشارقة ممنوع تسجيل المواطنين في 24 مدرسة، هي مدارس: الرسالة الأميركية الدولية الخاصة، والشارقة العامة وروضة الأطفال الخاصة، والأمانة الخاصة، والمواهب البريطانية الخاصة، والمستقبل الخاصة، والشعلة الخاصة - فرع البنين، والإنجليزية الخاصة بكلباء، والأميركية الدولية الحديثة الخاصة، والضياء العلمية الخاصة، والرشد الأميركية الخاصة.

وويس جرين الدولية الخاصة، وفار إيسترن الخاصة، والجيل الجديد الخاصة، وخورفكان النموذجية الخاصة، والكمال الأميركية الخاصة - فرع 2 حلوان، والقمة الخاصة، والكمال الأميركية الخاصة، والشيماء الخاصة، والبيت السعيد الإنجليزية الخاصة، والوحدة الخاصة، وسلمان الفارسي الخاصة، ونبراس الإيمان الخاصة، والكمال الأميركية الدولية الخاصة - فرع، والرسالة العلمية الدولية الخاصة.

عجمان

وفي عجمان 9 مدارس، هي: الأقصى الخاصة، والنعيمية الخاصة، وعجمان الخاصة، والمدرسة الراشدية الخاصة، وإفالون هايتس وورلد الخاصة، والحكمة الخاصة ـ مصفوت، وأكاديمية بلومينجتون الخاصة، والعمداء الدولية الخاصة، وعجمان الحديثة.

أم القيوين

وفي أم القيوين مدرستا أم القرى الخاصة، والنخبة الأميركية الخاصة في أم القيوين.

رأس الخيمة

وفي رأس الخيمة 8 مدارس، هي: دار السلام الخاصة، والمدرسة العربية الخاصة، وهارفست الخاصة، والروابي الحديثة الخاصة، والشويفات الدولية الخاصة، والنصر الخاصة، ونداء الإسلام الخاصة، ورمسيس الإنجليزية الخاصة.

الفجيرة

وفي الفجيرة 4 مدارس، هي: اليقين الخاصة، وينابيع المعرفة الخاصة، والإمارات الخاصة بالفجيرة، وديار الدولية الخاصة - الفجيرة.

قرار

ومن جهتها أفادت السميطي بأن قرار إيقاف تسجيل وقبول الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة فئة «الضعيف» للعام الدراسي المقبل 2018-2019، جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء الذي تم إصداره في 2016 بشأن عملية تنظيم قبول الطلبة في المدارس الخاصة في «الضعيفة» و«الضعيفة جداً».

ودخل القرار حيّز التنفيذ، وقررت الوزارة إيقاف تسجيل وقبول الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة بفئة «ضعيف جداً»، وإيقاف صرف بدل رسوم التعليم لأولياء أمور الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة العام الدراسي المنصرم 2017-2018، تمهيداً لإيقاف تسجيل وقبول الطلبة الإماراتيين في فئة «ضعيف» اعتباراً من العام الدراسي 2018-2019.

تقييم

وأكدت أن عمليات التقييم تأتي في إطار سعي وزارة التربية والتعليم لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية 2021، التي تؤكد على نظام تعليمي من الطراز الأول عالمياً، تديره قيادات مدرسية تعمل وفق معايير دولية فاعلة، ويعمل فيه معلمون أكفاء هدفهم الارتقاء بأداء الطلبة من جميع النواحي المعرفية والأكاديمية والمهنية.

وكذلك العمل على زيادة نسبة الطلبة الإماراتيين الخريجين من المرحلة الثانوية، والسعي لأن يكون طلبة دولة الإمارات ضمن أفضل الدول عالمياً في الاختبارات الدولية المختلفة.

وشرحت السميطي في حديثها أن الوزارة ستركز بالدرجة الأولى على إنجازات الطلبة، وتحصيلهم في الاختبارات الدولية في الرياضيات والقراءة والعلوم بما يتوافق مع فلسفة وأهداف الأجندة الوطنية، إضافة إلى التزام المدرسة بتطبيق المنهاج الدراسي الذي تتبعه وفقاً للمعايير الأكاديمية في الدولة المعنية.