حميد النعيمي: التعليم أساس تقدم الأمم

المصدر: عجمان - وام

أكّد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن التعليم هو الأساس في تقدم وتطور الأمم والارتقاء بالتنمية الشاملة في القطاعات كافة. جاء ذلك خلال تكريم صاحب السمو حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الطلاب والطالبات الأوائل على الثانوية العامة للعام 2017 /‏‏ 2018 المسار المتقدم والعام والمسار التكنولوجي التطبيقي.

وهنّأ سموه لدى استقباله، أمس في الديوان، المتفوقين على تميزهم وحصولهم على المراكز الأولى في الثانوية العامة، معرباً عن تمنياته لهم بتحقيق ما يصبون إليه في مسيرتهم التعليمية، وإثبات أن أبناء الإمارات على قدر المسؤولية.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان خلال حديثه للطلبة أن تفوقهم يدل على الإحساس بالمسؤولية تجاه وطنهم وقيادتهم التي لا تدخر جهداً لتوفير كل الإمكانات من أجل حصولهم على أعلى المستويات الدراسية والتعليمية لخدمة شعبهم والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.

جهود

وأشاد بالجهود الكبيرة للقيادة الرشيدة في مجال التعليم، التي أتت ثمارها في تفوقهم وتميزهم، داعياً الشباب من الجنسين للتسلح بالمعرفة والعلم والإسهام في بناء الوطن.

ووجه سموه بمنح دراسية للطلبة الأوائل في عجمان في جامعات الدولة أو خارجها حسب التخصص الذي يختارونه، وذلك على نفقة سموه الخاصة، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح الدائم، معرباً عن اعتزازه وفخره بأبنائه الأوائل الذين أسعدوا القلوب بنجاحهم وتفوقهم.

وأثنى سموه على جهود القائمين على العملية التعليمية والتربوية في الدولة، مؤكداً أهمية الدور المتميز الذي يقومون به في إعداد الأجيال للإسهام في بناء الوطن. وأشاد بالدور الكبير والحيوي لأولياء الأمور، فلهم التحية والتقدير لما قاموا به من تشجيع ومساعدة لأبنائهم وتوفير الأجواء المناسبة لتفوقهم وتميزهم وإعدادهم لمستقبل أفضل.

امتنان

ومن جانبهم أعرب الطلاب والطالبات الأوائل عن سعادتهم بلقاء سموه وتهنئته لهم بالنجاح، وتقدموا ببالغ الشكر والتقدير والامتنان لهذه اللفتة الكريمة من جانبه، التي تعكس حرصه على متابعة أبنائه وتشجيعهم على مواصلة مسيرة التعليم والتقدم.

وأكدوا أن دعم سموه سيكون دافعاً لهم لمواصلة دراساتهم العليا والاستمرار بالتفوق والتميز، مؤكدين أن سموه هو الأب لكل أبناء الإمارة والملهم والحاكم والداعم القوي للعلم والمعرفة.

دعم

ومن جهته تقدم علي حسن، مدير منطقة عجمان التعليمية، بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، لتكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى الإمارات وعجمان في المسار المتقدم والعام والتطبيقي، مشيراً إلى أن ذلك يدل على الحرص على دعم وتشجيع المتميزين من الطلاب والطالبات، معرباً عن أمله في أن يكون هذا التكريم حافزاً للجميع للجد والاجتهاد والتحصيل العلمي والتفوق.

حضر حفل التكريم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، وعبدالله أمين الشرفاء، المستشار في ديوان الحاكم، وطارق بن غليطة، مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف النعيمي، مدير عام التشريفات والضيافة، وعلي حسن، مدير منطقة عجمان التعليمية، وأولياء أمور الطلاب والطالبات الأوائل في الثانوية العامة، وكبار المسؤولين.

وشمل التكريم كلاً من الطالبة أريام خليفة ضحي خليفة الكعبي الأولى على مستوى الدولة وعجمان بنسبة 99.23% المستوى المتقدم، والطالبة مريم محمد عبدالله بطي الكعبي، الحاصلة على نسبة 98.2 %.

والطالبة مريم خليفة علي سعيد علي الكعبي، الحاصلة على نسبة 97.5 %، والطالبة فاطمة إبراهيم عبدالله عبد الرحمن العوضي، الحاصلة على نسبة 96.2%، والطالبة سارة عبدالله علي عبدالله الكعبي، الحاصلة على نسبة 94.4 %.

وفي المسار العام شمل تكريم سموه الطالبة مهام عمر أحمد محمد من جزر القمر، الحاصلة على نسبة 96.45%، والطالبة سارة جهاد حسين حسن أبو علول من الأردن، الحاصلة على نسبة 95.8%. كما كرم سموه الأول على ثانويات التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الدولة، وهم كل من:

الطالب راشد حميد حمد الشامسي، الحاصل على نسبة 96.6%، والطالب خليفة محمد بطي المهيري، الثامن في برنامج العلوم المتقدمة «برنامج النخبة» على مستوى الدولة، الحاصل على نسبة 95.4%، والطالبة عائشة عبيد محمد المطروشي، السابعة على مستوى المدارس الثانوية الفنية «STS» ثانوية التكنولوجيا التطبيقية، الحاصلة على نسبة 93.5%.

تكريم شامل

شمل تكريم سموه الأوائل من جميع الجنسيات على مستوى إمارة عجمان في المسار المتقدم، وهم الطالبة تيماء خير الله محمد صالح الهزايمة من الأردن، الثالثة على مستوى الدولة بنسبة 98.97%، والطالبة لينة أكرم حسن أبي زمر من سوريا، الخامسة على مستوى الدولة بنسبة 98.6%، والطالبة ليان جمال محمد عبد اللطيف نايفة من الأردن، السادسة على مستوى الدولة بنسبة 98.6%، والطالبة تسنيم أنور محمد الزيني محمد غنيم من مصر، التاسعة على مستوى الدولة بنسبة 98.4 %.