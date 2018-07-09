«التربية» تعلن قائمة 47 مدرسة يمنع تسجيل المواطنين فيها

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، إيقاف تسجيل وقبول الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة فئة "الضعيف" للعام الدراسي المقبل 2018-2019 ، كما قررت إيقاف صرف بدل رسوم التعليم لذوي الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة، البالغ عددهم 47 مدرسة في الشارقة و عجمان و الفجيرة و رأس الخيمة و أم القوين، وذلك حرصاً من الوزارة على مصلحة أبنائها الطلبة.

وأكد معالي حسين الحمادي وزير التربية و التعليم، ان قرار إيقاف تسجيل الطلبة المواطنين في 47 مدرسة خاصة حصلت على تصنيف ضعيف، سوف ينعكس إيجابيا على المنظومة التعليمية، مشيرا الي ان هذا القرار تم تطبيقه في وقت سابق في ابوظبي و دبي، مؤكدا انه سيتم عقد اجتماع مع المدارس الخاصة لشرح جميع الإجراءات المطلوب تنفيذها، لضمان حصول جميع الطلبة على مقاعد دراسية حسب رغبة ولي الامر.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعميم اول من امس حصلت "البيان" على نسخة منه، يفيد بإيقاف تسجيل الطلبة في المدارس ذات الأداء الضعيف، وأهابت بأولياء الأمور الذين تم تصنيف مدارس أبنائهم بالضعيفة أو الضعيفة جداً، بتسجيلهم في مدارس أخرى، غير الذي تضمنتها قائمة المدارس التي افرقتها الوزارة مع التعميم.

وأوضحت الوزارة إلى أنها ستقوم بالعمل مع المدارس الخاصة لفتح فترة التسجيل، لافتةً إلى أنها وجهت المدارس الضعيفة والضعيفة جداً بإعادة رسوم التسجيل لأولياء الأمور، علما بأن أولياء الأمور لديهم الخيار في تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية او الخاصة الحاصلة على تقييم مقبول فما فوق.

وضمت القائمة المفرقة مع التعميم 47 مدرسة خاصة حصلت على تقييم ضعيف وجاءت ذلك استناداً إلى التوجيهات بتقييم جودة جميع المدارس الخاصة والحكومية، إذ قامت وزارة التربية والتعليم الإماراتية والجهات التعليمية المختصة في الدولة باستخدام معايير موحدة على مستوى الدولة لتقييم جميع المدارس الخاصة، وذلك لتحديد مستويات جودة التعليم والتعلم، والبيئات المدرسية، ومستويات أداء الطلبة في الاختبارات الداخلية والدولية، وبناءً على جودة الأداء تم تصنيف المدارس إلى ست مستويات (ضعيف جداً، ضعيف، مقبول، جيد، جيد جداً، متميز).

قائمة المدارس الخاصة التي يمنع تسجيل الطلبة المواطنين فيها في العام الدراسي 2018-2019

المدرسة

المنطقة

مدرسة الرسالة الأمريكية الدولية الخاصة

Al Resalah American International Private School

الشارقة

مدرسة الشارقة العامة وروضة الأطفال الخاصة

Sharjah Public Private School & Kindergarten

الشارقة

مدرسة الأمانة الخاصة

Al Amana Private School

الشارقة

مدرسة المواهب البريطانية الخاصة

Al Mawahib Private School

الشارقة

مدرسة المستقبل الخاصة

Al Mustaqbal International Private School

الشارقة

مدرسة الشعلة الخاصة - فرع البنين

Al Shola Private School - Branch

الشارقة

المدرسة الانجليزية الخاصة - بكلباء

English School of Kalba

الشارقة

المدرسة الامريكية الدولية الحديثة الخاصة

Modern American International Private School

الشارقة

مدرسة الضياء العلمية الخاصة

Al Dhia Al Ilmiyah Private School

الشارقة

مدرسة الرشد الامريكية الخاصة

Al Rushed American Pravite School

الشارقة

مدرسة ويس جرين الدولية الخاصة - فرع

Wesgreen International Private School - Branch

الشارقة

مدرسة فارا يسترن الخاصة

Far Eastern Private School

الشارقة

مدرسة الجيل الجديد الخاصة

Al Jeal Al Jaded Private School

الشارقة

مدرسة خورفكان النموذجية الخاصة

Khorfakkan Private School

الشارقة

مدرسة الكمال الأمريكية الخاصة - فرع 2 حلوان

Alkamal American Private School branch 2 - Halwan

الشارقة

مدرسة القمة الخاصة

Al Qimma Private School

الشارقة

مدرسة الكمال الأمريكية الخاصة

Al Kamal American Private School

الشارقة

مدرسة الشيماء الخاصة

Al Shaima Private School

الشارقة

مدرسة البيت السعيد الانجليزية الخاصة

Happy Home Private School

الشارقة

مدرسة الوحدة الخاصة

Al Wahda Private School

الشارقة

مدرسة سلمان الفارسي الخاصة

Salman Al Farsy Private School

الشارقة

مدرسة نبراس الايمان الخاصة

Nibras Al Iman Private School

الشارقة

مدرسة الكمال الأمريكية الدولية الخاصة - فرع

Al Kamal American Int Private School - Branch

الشارقة

مدرسة الرسالة العلمية الدولية الخاصة

Al Resalah Private School of Science

الشارقة

مدرسة الأقصى الخاصة

AL AQSA PRIVATE SCHOOL

عجمان

مدرسة النعيمية الخاصة

NOAYMIA PRIVATE SCHOOL

عجمان

مدرسة عجمان الخاصة

AJMAN PRIVATE SCHOOL

عجمان

المدرسة الراشدية الخاصة

AL RASHIDIYA PRIVATE SCHOOL

عجمان

مدرسة افالون هايتس وورلد الخاصة

AVALON HEIGHTS WORLD PRIVATE SCHOOL

عجمان

مدرسة الحكمة الخاصة مصفوت

Al Hikmah Private School Masfout

عجمان

مدرسة اكاديمية بلومينجتون الخاصة

THE BLOOMINGTON ACADEMY PRIVATE SCHOOL

عجمان

مدرسة العمداء الدولية الخاصة

DEANS INTERNATIONAL PRIVATE SCHOOL

عجمان

مدرسة عجمان الحديثة

AJMAN MODERN PRIVATE SCHOOL

عجمان

مدرسة أم القرى الخاصة

Umm Alqura Private School

أم القيوين

مدرسة النخبة الامريكية الخاصة بام القيوين

Elite American Private School,UAQ

أم القيوين

مدرسة دار السلام الخاصة

Dar Al salam Private School

رأس الخيمة

المدرسة العربية الخاصة

Al Arabia Private School

رأس الخيمة

مدرسة هارفست الخاصة

Harvest Private School

رأس الخيمة

مدرسة الروابي الحديثة الخاصة

Al Rawaby Modern private school

رأس الخيمة

مدرسة الشويفات الدولية الخاصة

The international school of choueifat

رأس الخيمة

مدرسة النصر الخاصة

Al Naser Private school

رأس الخيمة

مدرسة نداء الإسلام الخاصة

Nidaa Al islam Private School

رأس الخيمة

مدرسة رمسيس الإنجليزية الخاصة

Ramsis English Private School

رأس الخيمة

مدرسة اليقين الخاصة

AL YAQEEN PRIVATE SCHOOL

الفجيرة

مدرسة ينابيع المعرفة الخاصة

YANABEE AL MARIFA PRIVATE SCHOOL

الفجيرة

مدرسة الامارات الخاصة بالفجيرة

Emirates private school - FUJ

الفجيرة

مدرسة ديار الدولية الخاصة - الفجيرة

Diyar International Private School - FUJ

الفجيرة