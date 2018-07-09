«التربية» تعلن قائمة 47 مدرسة يمنع تسجيل المواطنين فيها

أعلنت وزارة التربية والتعليم، إيقاف تسجيل وقبول الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة فئة "الضعيف" للعام الدراسي المقبل 2018-2019 ، كما قررت إيقاف صرف بدل رسوم التعليم لذوي الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة، البالغ عددهم 47 مدرسة في الشارقة و عجمان و الفجيرة و رأس الخيمة و أم القوين، وذلك حرصاً من الوزارة على مصلحة أبنائها الطلبة.
وأكد معالي حسين الحمادي وزير التربية و التعليم، ان قرار إيقاف تسجيل الطلبة المواطنين في 47 مدرسة خاصة حصلت على تصنيف ضعيف، سوف ينعكس إيجابيا على المنظومة التعليمية، مشيرا الي ان هذا القرار تم تطبيقه في وقت سابق في ابوظبي و دبي، مؤكدا انه سيتم عقد اجتماع مع المدارس الخاصة لشرح جميع الإجراءات المطلوب تنفيذها، لضمان حصول جميع الطلبة على مقاعد دراسية حسب رغبة ولي الامر.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعميم اول من امس حصلت "البيان" على نسخة منه، يفيد بإيقاف تسجيل الطلبة في المدارس ذات الأداء الضعيف، وأهابت بأولياء الأمور الذين تم تصنيف مدارس أبنائهم بالضعيفة أو الضعيفة جداً، بتسجيلهم في مدارس أخرى، غير الذي تضمنتها قائمة المدارس التي افرقتها الوزارة مع التعميم.
وأوضحت الوزارة إلى أنها ستقوم بالعمل مع المدارس الخاصة لفتح فترة التسجيل، لافتةً إلى أنها وجهت المدارس الضعيفة والضعيفة جداً بإعادة رسوم التسجيل لأولياء الأمور، علما بأن أولياء الأمور لديهم الخيار في تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية او الخاصة الحاصلة على تقييم مقبول فما فوق.
وضمت القائمة المفرقة مع التعميم 47 مدرسة خاصة حصلت على تقييم ضعيف وجاءت ذلك استناداً إلى التوجيهات بتقييم جودة جميع المدارس الخاصة والحكومية، إذ قامت وزارة التربية والتعليم الإماراتية والجهات التعليمية المختصة في الدولة باستخدام معايير موحدة على مستوى الدولة لتقييم جميع المدارس الخاصة، وذلك لتحديد مستويات جودة التعليم والتعلم، والبيئات المدرسية، ومستويات أداء الطلبة في الاختبارات الداخلية والدولية، وبناءً على جودة الأداء تم تصنيف المدارس إلى ست مستويات (ضعيف جداً، ضعيف، مقبول، جيد، جيد جداً، متميز).
قائمة المدارس الخاصة التي يمنع تسجيل الطلبة المواطنين فيها في العام الدراسي 2018-2019
المدرسة
المنطقة
مدرسة الرسالة الأمريكية الدولية الخاصة
Al Resalah American International Private School
الشارقة
مدرسة الشارقة العامة وروضة الأطفال الخاصة
Sharjah Public Private School & Kindergarten
الشارقة
مدرسة الأمانة الخاصة
Al Amana Private School
الشارقة
مدرسة المواهب البريطانية الخاصة
Al Mawahib Private School
الشارقة
مدرسة المستقبل الخاصة
Al Mustaqbal International Private School
الشارقة
مدرسة الشعلة الخاصة - فرع البنين
Al Shola Private School - Branch
الشارقة
المدرسة الانجليزية الخاصة - بكلباء
English School of Kalba
الشارقة
المدرسة الامريكية الدولية الحديثة الخاصة
Modern American International Private School
الشارقة
مدرسة الضياء العلمية الخاصة
Al Dhia Al Ilmiyah Private School
الشارقة
مدرسة الرشد الامريكية الخاصة
Al Rushed American Pravite School
الشارقة
مدرسة ويس جرين الدولية الخاصة - فرع
Wesgreen International Private School - Branch
الشارقة
مدرسة فارا يسترن الخاصة
Far Eastern Private School
الشارقة
مدرسة الجيل الجديد الخاصة
Al Jeal Al Jaded Private School
الشارقة
مدرسة خورفكان النموذجية الخاصة
Khorfakkan Private School
الشارقة
مدرسة الكمال الأمريكية الخاصة - فرع 2 حلوان
Alkamal American Private School branch 2 - Halwan
الشارقة
مدرسة القمة الخاصة
Al Qimma Private School
الشارقة
مدرسة الكمال الأمريكية الخاصة
Al Kamal American Private School
الشارقة
مدرسة الشيماء الخاصة
Al Shaima Private School
الشارقة
مدرسة البيت السعيد الانجليزية الخاصة
Happy Home Private School
الشارقة
مدرسة الوحدة الخاصة
Al Wahda Private School
الشارقة
مدرسة سلمان الفارسي الخاصة
Salman Al Farsy Private School
الشارقة
مدرسة نبراس الايمان الخاصة
Nibras Al Iman Private School
الشارقة
مدرسة الكمال الأمريكية الدولية الخاصة - فرع
Al Kamal American Int Private School - Branch
الشارقة
مدرسة الرسالة العلمية الدولية الخاصة
Al Resalah Private School of Science
الشارقة
مدرسة الأقصى الخاصة
AL AQSA PRIVATE SCHOOL
عجمان
مدرسة النعيمية الخاصة
NOAYMIA PRIVATE SCHOOL
عجمان
مدرسة عجمان الخاصة
AJMAN PRIVATE SCHOOL
عجمان
المدرسة الراشدية الخاصة
AL RASHIDIYA PRIVATE SCHOOL
عجمان
مدرسة افالون هايتس وورلد الخاصة
AVALON HEIGHTS WORLD PRIVATE SCHOOL
عجمان
مدرسة الحكمة الخاصة مصفوت
Al Hikmah Private School Masfout
عجمان
مدرسة اكاديمية بلومينجتون الخاصة
THE BLOOMINGTON ACADEMY PRIVATE SCHOOL
عجمان
مدرسة العمداء الدولية الخاصة
DEANS INTERNATIONAL PRIVATE SCHOOL
عجمان
مدرسة عجمان الحديثة
AJMAN MODERN PRIVATE SCHOOL
عجمان
مدرسة أم القرى الخاصة
Umm Alqura Private School
أم القيوين
مدرسة النخبة الامريكية الخاصة بام القيوين
Elite American Private School,UAQ
أم القيوين
مدرسة دار السلام الخاصة
Dar Al salam Private School
رأس الخيمة
المدرسة العربية الخاصة
Al Arabia Private School
رأس الخيمة
مدرسة هارفست الخاصة
Harvest Private School
رأس الخيمة
مدرسة الروابي الحديثة الخاصة
Al Rawaby Modern private school
رأس الخيمة
مدرسة الشويفات الدولية الخاصة
The international school of choueifat
رأس الخيمة
مدرسة النصر الخاصة
Al Naser Private school
رأس الخيمة
مدرسة نداء الإسلام الخاصة
Nidaa Al islam Private School
رأس الخيمة
مدرسة رمسيس الإنجليزية الخاصة
Ramsis English Private School
رأس الخيمة
مدرسة اليقين الخاصة
AL YAQEEN PRIVATE SCHOOL
الفجيرة
مدرسة ينابيع المعرفة الخاصة
YANABEE AL MARIFA PRIVATE SCHOOL
الفجيرة
مدرسة الامارات الخاصة بالفجيرة
Emirates private school - FUJ
الفجيرة
مدرسة ديار الدولية الخاصة - الفجيرة
Diyar International Private School - FUJ
الفجيرة