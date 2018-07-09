بالفيديو.. حاكم عجمان يكرم أوائل الثانوية العامة

المصدر: وام

كرم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي الطلاب والطالبات الأوائل على الثانوية العامة للعام 2017 / 2018 المسار المتقدم والعام والمسار التكنولوجي التطبيقي .

وهنأ سموه - لدى استقباله اليوم في الديوان الطلبة الأوائل في عجمان والذين حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الدولة - المتفوقين على تميزهم وحصولهم على المراكز الأولى في الثانوية العامة.. معربا عن تمنياته لهم بتحقيق ما يصبون إليه في مسيرتهم التعليمية وإثبات أن أبناء الإمارات على قدر المسؤولية .

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن التعليم هو الأساس في تقدم وتطور الأمم والارتقاء بالتنمية الشاملة في القطاعات كافة وأن تفوقهم يدل على الإحساس بالمسؤولية تجاه وطنهم وقيادتهم التي لا تدخر جهدا لتوفير كل الإمكانيات من أجل حصولهم على أعلى المستويات الدراسية والتعليمية لخدمة شعبهم والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات .

وأشاد بالجهود الكبيرة للقيادة الرشيدة في مجال التعليم والتي أتت ثمارها في تفوقهم وتميزهم .. داعيا الشباب من الجنسين للتسلح بالمعرفة والعلم والإسهام في بناء الوطن .ووجه سموه بمنح دراسية للطلبة الأوائل في عجمان في جامعات الدولة أو خارجها حسب التخصص الذي يختارونه وذلك على نفقة سموه الخاصة .. متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح الدائم .. معربا عن اعتزازه وفخوره بأبنائه الأوائل والذين أسعدوا القلوب بنجاحهم وتوفقهم .

وأثنى سموه على جهود القائمين على العملية التعليمية والتربوية في دولة الإمارات .. مؤكدا أهمية الدور المتميز الذي يقومون به في إعداد الأجيال للمساهمة في بناء الوطن . . مشيدا بالدور الكبير والحيوي لأولياء الأمور فلهم التحية والتقدير لما قاموا به من تشجيع ومساعدة لأبنائهم وتوفير الأجواء المناسبة لتفوقهم وتميزهم وإعدادهم لمستقبل أفضل.

من جانبهم أعرب الطلاب والطالبات الأوائل عن سعادتهم بلقاء سموه وتهنئته لهم بالنجاح وتقدموا ببالغ الشكر والتقدير والامتنان لهذه اللفتة الكريمة من جانبه التي تعكس حرصه على متابعة أبنائه وتشجيعهم على مواصلة مسيرة التعليم والتقدم .

وأكدوا أن دعم سموه سيكون دافعا لهم لمواصلة دراساتهم العليا والاستمرار بالتفوق والتميز .. مؤكدين أن سموه هو الأب لكل أبناء الإمارة والملهم والحاكم والداعم القوي للعلم والمعرفة.

من جهته تقدم سعادة علي حسن مدير منطقة عجمان التعليمية بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لتكريمه أوائل الثانوية العامة على مستوى الإمارات وعجمان في المسار المتقدم والعام والتطبيقي .. مشيرا إلى أن ذلك يدل على الحرص على دعم وتشجيع المتميزين من الطلاب والطالبات.. معربا عن أمله في أن يكون هذا التكريم حافزا للجميع للجد والاجتهاد والتحصيل العلمي والتفوق.

حضر حفل التكريم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية وسعادة عبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان الحاكم وسعادة طارق بن غليطه مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان وسعادة يوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وسعادة علي حسن مدير منطقة عجمان التعليمية وأولياء أمور الطلاب والطالبات الأوائل في الثانوية العامة وكبار المسؤولين.

وشمل التكريم كلا من الطالبة لأريام خليفة ضحي خليفة الكعبي الأولى على مستوى الدولة وعجمان بنسبة 99.23 في المائة - المستوى المتقدم والطالبة مريم محمد عبدالله بطي الكعبي الثانية على المسار في عجمان بنسبة 2 .98 في المائة - المسار المتقدم والطالبة مريم خليفة علي سعيد علي الكعبي العاشرة على مستوى عجمان بنسبة 97.5 في المائة - المسار المتقدم والطالبة فاطمة إبراهيم عبدالله عبدالرحمن العوضي السادسة على مستوى الدولة بنسبة 2 .96 - المسار العام والطالبة سارة عبدالله علي عبدالله الكعبي التاسعة على عجمان المسار العام بنسبة 94.4 في المائة.

كما شمل تكرم سموه الأوائل من جميع الجنسيات على مستوى إمارة عجمان في المسار المتقدم وهم الطالبة تيماء خير الله محمد صالح الهزايمة من الأردن الثالثة على مستوى الدولة بنسبة 97 .98 في المائة والطالبة لينة أكرم حسن أبي زمر من سوريا الخامسة على مستوى الدولة بنسبة 6 .98 في المائة والطالبة ليان جمال محمد عبداللطيف نايفة من الأردن السادسة على مستوى الدولة نسبة 6. 98 في المائة والطالبة تسنيم أنور محمد الزيني محمد غنيم من مصر التاسعة على مستوى الدولة بنسبة 4 . 98 في المائة .

وفي المسار العام فقد شمل تكريم سموه الطالبة مهام عمر أحمد محمد من جزر القمر بنسبة 45. 96 في المائة والطالبة سارة جهاد حسين حسن أبو علول من الأردن بنسبة 95.8 في المائة .

كما كرم سموه الأول على ثانويات التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الدولة ..الطالب راشد حميد حمد الشامسي بنسبة 6 . 96 في المائة والطالب خليفة محمد بطي المهيري الثامن في برنامج العلوم المتقدمة " برنامج النخبة " على مستوى الدولة بنسبة 4 .95 والطالبة عائشة عبيد محمد المطروشي السابعة على مستوى المدارس الثانوية الفنية " STS" ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بنسبة 5 . 93 في المائة .