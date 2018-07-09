منع المدارس الخاصة ذات الأداء الضعيف جداً من تسجيل مواطنين

المصدر: Ⅶ الشارقة ـ نورا الأمير

منعت وزارة التربية والتعليم عدداً من المدارس الخاصة في الدولة من تسجيل طلبة مواطنين جُدد أو إعادة تسجيل أي من الطلبة الحاليين للعام الدراسي 2018ـ2019 بعد أن تم تصنيف هذه المدارس بذات الأداء الضعيف جداً، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء 7/‏‏41 للعام 2016، الذي ينصّ على عدم قبول الطلبة المواطنين في المدارس الخاصة بالدولة، والتي يقع أداؤها في فئة ضعيف جداً اعتباراً من العام 2016ـ2017.



وعزت وزارة التربية قرارها في تعميم أرسلته إلى المدارس الخاصة، إلى مساعيها الحثيثة لرفع جودة المخرجات التعليمية للمدارس الخاصة والحكومية في الدولة. وجاء قرار المنع بعد صدور نتائج تقييم المدارس الخاصة، والذي تم باستخدام معايير موحدة لتحديد مستويات جودة التعليم والتعلم.



وقد تم إخطار المدارس المعنية بقرار إيقاف قبول الطلبة الإماراتيين للعام الأكاديمي المقبل، وتم توجيه إدارات هذه المدارس بإعادة رسوم التسجيل لأولياء أمور الطلبة المقيدين حالياً لديها وضرورة إبلاغهم بعدم قبول إعادة تسجيل أبنائهم في أي مرحلة أو صف مدرسي.



ويشير القرار إلى أن إغلاق التسجيل سيستمر إلى حين حصول المدارس على أداء مقبول «على الأقل» في تقرير تقييم الأداء المقبل.



