753 طالباً وطالبة يبدأون امتحانات الفصل الصيفي في الجامعة القاسمية

توجّه نحو 753 طالبا وطالبة من الجامعة القاسمية بالشارقة صباح أمس لأداء امتحانات نهاية الفصل الصيفي 2017 /‏ 2018 وسط استعدادات مطمئنة أنهتها الجامعة لتهيئة الأجواء والظروف المناسبة والمحفزة للطلبة على أداء الامتحان بشكل متميز.

وأقيمت الامتحانات في كلياتها الخمس الشريعة والدراسات الإسلامية، وكلية القرآن الكريم، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الاتصال، وكلية الاقتصاد، ومركز اللغات والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي. ويؤدي 111 طالبا وطالبة امتحاناتهم في مركز اللغات، و163 طالبا وطالبة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية و261 طالبا وطالبة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، و97 طالبا وطالبة في كلية الاقتصاد و57 طالبا وطالبة في كلية الاتصال، و64 طالبا وطالبة في كلية القرآن الكريم. الشارقة - البيان