اعتماد بريطاني لـ «بكالوريوس العمارة» في جامعة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

سجلت جامعة أبوظبي إنجازاً أكاديمياً جديداً بحصول برنامج البكالوريوس في العمارة في كلية الهندسة على الاعتماد الكامل من «المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين –RIBA»، ليكون بذلك برنامج العمارة الأول في الدولة الحاصل على هذا الاعتماد البارز في مجال العمارة.

وأطلقت جامعة أبوظبي برنامج البكالوريوس في العمارة في العام 2010 بهدف توفير المعرفة المتخصصة في مجالات البيئة الداخلية والخارجية للمباني وتزويد الطلبة بالأدوات اللازمة لبناء وتشييد مبانٍ متكاملة وعصرية.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ الدكتور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: «تعمل الجامعة منذ تأسيسها على تلبية كافة المتطلبات الأكاديمية المحلية والعالمية في كافة برامجها بهدف إعلاء اسم أبوظبي والإمارات كمنارة ثقافية وعلمية في المنطقة والعالم».

وتوفر الجامعة البكالوريوس في العمارة عبر كافة فروعها في أبوظبي والعين ودبي، حيث حصل البرنامج، الذي تم تصميم مخرجاته العلمية لتكون متوافقة مع التوجهات الحكومية على الاعتماد المحلي من هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم ـ شؤون التعليم العالي، إضافة إلى حصول البرنامج على الاعتراف الدولي والاعتماد من هيئات عالمية متنوعة.