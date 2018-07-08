وزارة التربية تثري تجربة الطلبة في برنامج سفراء الدبلوماسية

المصدر: Ⅶ دبي - وام

وقّعت وزارة التربية والتعليم اتفاقية تعاون مشتركة مع أكاديمية الإمارات الدبلوماسية بخصوص برنامج سفراء الدبلوماسية الموجه للطلبة الذي استحدثته الوزارة مؤخراً ضمن مبادرة «سفراؤنا» التي تستهدف تطوير قدرات ومعارف الطلبة في مختلف المجالات المعرفية والإنسانية.

وقع الاتفاقية من طرف وزارة التربية والتعليم مروان الصوالح وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العام وبرناردينو ليون مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية وذلك في مقر الأكاديمية بحضور مسؤولين من الجانبين وعدد من طلبة برنامج سفراء الدبلوماسية.

تهدف الاتفاقية إلى تحقيق التناغم والانسجام بين الأهداف الأساسية لبرنامج سفراء الدبلوماسية الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم وبين إطار العمل المخصص لإعداد الشباب في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي إذ تمكن الاتفاقية وزارة التربية والتعليم من الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى أكاديمية الإمارات الدبلوماسية عند تصميم وإنشاء وتنفيذ برامج متعلقة بالدبلوماسية وكذلك الاستفادة من الشبكة التي توفرها الأكاديمية من المحاضرين والمتحدثين والدبلوماسيين والسفراء والموارد الأخرى من أجل تنفيذ برنامج الدبلوماسية للطلبة كما تنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين في مختلف مراحل تنفيذ البرنامج وما يرتبط بذلك من توفير دعم لوجستي لضمان نجاحه وتحقيق مستهدفاته.

حرص

وقال الصوالح: إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على مد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات الفاعلة في الدولة والاستفادة منها في رفد معارف الطلبة وصقل مهاراتهم وتطويرها والمضي بها إلى مستويات عليا من الجودة والكفاءة التي تتوخاها الوزارة في مختلف البرامج الطلابية وذلك انسجاماً مع رسالة المدرسة الإماراتية التي تعمل بشكل حثيث على فتح مدارك الطلبة على جوانب رائدة في مختلف المجالات المعرفية والأكاديمية.

وأعرب برناردينو ليون عن فخره بهذا التعاون.. وقال «رسالتنا وأهدافنا في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية واضحة وتتماشى مع أهداف برنامج سفراء الدبلوماسية، حيث نقوم ببناء القدرات التي تدعم أهداف السياسة الخارجية للدولة». وحددت الاتفاقية ثلاثة مسارات زمنية للتعاون بين الطرفين إذ تتولى أكاديمية الإمارات الدبلوماسية العمل على المرحلة التحضيرية لبرنامج سفراء الدبلوماسية ويلي ذلك الوقوف على تنفيذ البرنامج وصولاً إلى المرحلة التي تلي تنفيذ البرنامج، وذلك للتعرف على المخرجات ومدى استفادة الطلبة من البرنامج وما أتاحه من معارف ومهارات جديدة للطلبة.