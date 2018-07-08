كلية آل مكتوم تحتفل بتخريج الدورة 26 من «التعددية الثقافية» غداً

المصدر: Ⅶ دندي - وام

تحتفل كلية آل مكتوم للتعليم العالي بدندي في إسكتلندا تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية غداً بتخريج الدورة الـ 26 لبرنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة - برنامج التدريب الصيفي - الذي شاركت فيه 72 طالبة من 17 جامعة وكلية ومؤسسة من الإمارات وكلية الشرطة بأبوظبي وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وجامعة المالايا الماليزية.

ويحضر حفل التخرج الذي يقام في «أولد كورس هوتيل» في سانت أندريز نائب عمدة دندي مستربيل كامبل وميرزا الصايغ رئيس مجلس أمناء الكلية وسعيد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة والدكتور الطيب كمالي مدير إدارة التطوير بوزارة الداخلية عضو مجلس إدارة كلية الشرطة بأبوظبي والدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية والدكتور رياض المهيدب نائب رئيس جامعة زايد إضافة إلى مديري ومسؤولي الجامعات والكليات المشاركة واللورد ايلدر مستشار الكلية.

مشاركة

وقال الدكتور أبوبكر جابر مدير كلية آل مكتوم للتعليم العالي إن هذه الدورة حظيت بمشاركة أكبر عدد من المشاركات من جامعات الإمارات وأبوظبي والشارقة وزايد والسوربون بأبوظبي والبريطانية بدبي وأميركية دبي وأميركية الشارقة وكلية الدراسات الإسلامية والعربية وكليات التقنية العليا ومؤسسة حمدان بن راشد التعليمية والمالايا الماليزية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إضافة إلى مشاركة إينوك للبترول وجامعة حمدان الذكية وجامعة الفجيرة لأول مرة في إضافة جديدة لبرنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة وهو ما يعكس إقبال الجامعات وغيرها من الجهات على المشاركة في البرنامج.

وأعرب عن الامتنان الكبير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعي الكلية على دعم سموه للكلية والبرنامج، لافتا إلى أن هذا الإقبال يعكس نجاح رؤية وتوجيهات سموه للكلية لتنفيذ هذا البرنامج..كما أعرب عن الشكر للجامعات والكليات والجهات المشاركة.

محاضرة

وأوضح بأن المشاركات قمن بزيارة جامعة سانت اندوس حيث استمعن لمحاضرة من أحد أعضاء هيئة التدريس عن التاريخ والتراث الإسكتلندي وأيضا زيارة كلية دندي حيث حضرن عدة ورش عمل عن الفلكلور الإسكتلندي والتعرف على المأكولات الإسكتلندية من قبل المحترفين العاملين في هذا المجال.

وقال مدير كلية آل مكتوم للتعليم العالي إن المشاركات سيتوجهن بعد حفل التخرج إلى باريس لاستكمال الأسبوع الرابع حيث يتضمن البرنامج زيارة جامعة السوربون ويحضرن محاضرة للدكتور جون مالون من جامعة ريون فى باريس عن التحديات الثقافية والسياسية وجولة في جامعة السوربون للتعرف عليها وزيارة متحف اللوفر وبرج إيفل وجولة بحرية في نهر السين وزيارة قصر فرساي والحي اللاتيني وكنيسة روتردام.