«القائد المؤسس» ورشة عمل لفريق التميز التربوي في العين

المصدر: ■ العين ـ جميلة إسماعيل

نظم فريق التميز التربوي في مكتب العين التعليمي ورشة عمل «القائد المؤسس» وذلك بمقر مدرسة المريجب حلقة ثانية طالبات، وتناولت ورشة العمل التي نفذها المعلم أيمن النقيب عدة محاور أهمها التعريف بمعايير جائزة القائد المؤسس، وآلية تجهيز وإعداد الأدلة، كما تم عرض مجموعة من النماذج العملية.

وقال النقيب إن جائزة القائد المؤسس من الجوائز المتميزة في الدولة وقد أطلقتها وزارة التربية والتعليم لكافة أفراد المجتمع التعليمي، وتتضمن على مجموعة من الفئات منها المدرسة المتميزة، والمعلمون، والطلاب، وكذلك أولياء الأمور، ويقدم مجموعة من الأوسمة للمتميزين والتي تهدف إلى تحفيز الميدان التربوي لتقديم أداء متميز يعمل على تحقيق أهداف المدرسة الإماراتية.