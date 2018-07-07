أوائل ثانويات التكنولوجيا: دراسة الهندسة أولويتنا

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

أفاد عدد من أوائل الثانويات التكنولوجية التطبيقية بأنهم يعتزمون دراسة الهندسة بجميع تخصصاتها إيماناً منهم بالدور الذي تلعبه تخصصات هذه الدراسة في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق توجهات الدولة.

من جهته أهدى الطالب راشد حميد الشامسي الحاصل على المركز الأول في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بنسبة 96.7%، نجاحه إلى والديه وجميع من وقف معه وشد من أزره من معلميه، معتبراً أن تفوقه يعد أفضل تكريم حصل عليه في حياته فكان بمثابة باكورة اجتهاده في دراسته، ويعتزم دراسة هندسة الحاسوب.

المركز الثاني

ومن جانبه أكد الطالب محمد حسين الكثيري، الحاصل على المركز الثاني في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الدولة، بنسبة 96.1%، ويعتزم دراسة الهندسة الكيميائية، كونه يجد لها مستقبلا وإقبالا من قبل المؤسسات عليها.

الثاني مكرراً

وقال الطالب محمد على المازمي الحاصل على المركز الثاني مكرراً ضمن قائمة أوائل الثانويات التكنولوجية التطبيقية بالدولة، بنسبة 96.1%، بأن الأسرة تلعب دورا كبيرا في تشجيع أبنائها، وحصل محمد على تشجيع من أسرته زاد حماسه وجعله يواظب على الدراسة لساعات محددة يوميا، موضحا أنه يعتزم دراسة هندسة الطاقة النووية في الولايات المتحدة.