متفوقو التكنولوجيا التطبيقية: المتابعة الدرسية وتنظيم الوقت سرّ التميز

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

أجمع الطلبة المتفوقون في التكنولوجيا التطبيقية أن سر التميز يكمن في المتابعة الدرسية اليومية وتنظيم الوقت، بالإضافة الى مساعدة الأسرة في تهيئة الأجواء المناسبة، وتقدموا بالشكر للقيادة الرشيدة التي كرست المناهج الحديثة للوصول إلى الغاية المنشودة في شباب قادر على مجاراة التطور العلمي الحاصل في الدولة.

يرى الطالب حميد إبراهيم علي المينون الزعابي الحاصل على المركز الأول في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بمعدل 98%، أن الإصرار والعزيمة والصبر على الدراسة هي سر التفوق.

ويعتقد حميد أن كل طالب يرغب في التفوق لا بد أن يضع هذا الهدف نصب عينيه منذ البداية ويعمل على تحقيق هذا الهدف طوال فترة الدراسة مع تكثيف ومضاعفة المجهود قبيل الامتحانات وذلك للمراجعة الشاملة.

الطالب سيف محمد إسماعيل سلطان العلماء الخالدي الحاصل على المركز الثاني بثانوية التكنولوجيا التطبيقية بمعدل 97.2%، من بين الطلاب القلائل الذين يدركون قيمة الوقت والاستفادة بكل دقيقة في التحصيل والمذاكرة .

قال حمد عبدالرحمن عمر الجبري الأول في تخصص هندسة صيانة ميكانيكية على كل مدارس الثانوية الفنية في الدولة والثالث على جميع التخصصات الأخرى في الثانوية الفنية انه فخور بتربعه على عرش الأوائل في عام زايد ،مشيرا إلى أنه ينوي استكمال دراسته الجامعية في إحدى الجامعات البريطانية العريقة لدراسة الهندسة الميكانيكية.

وقال الطالب سعيد سلطان سعيد مكسح السماحي الحاصل على المركز الرابع بثانوية التكنولوجيا التطبيقية، إن «الفضل يرجع لوالديّ بعد توفيق الله عز وجل، فقد كانا يركزان دائماً على تعزيز قيم اعتمادي على نفسي». وأوضح أنه كان يدرس يومياً نحو أكثر من 10 ساعات وتصل إلى 12 ساعة.

مشيراً إلى أن أهم أسباب النجاح هي تنظيم الوقت بحيث تخصيص وقت للدراسة ووقت للراحة ووقت للنفس والخروج ورؤية الأصدقاء والأهل، بالإضافة إلى وضع هدف واضح والسعي وراء تحقيقه بكل الجهد، موضحاً أنه يطمح إلى دراسة الاقتصاد في جامعة تورنتو بكندا، .

المركز السادس

وأشارت الطالبة أماني هشام شيخ سالم بخيت خميس، الحاصلة على المركز السادس في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية، بمجموع 96%، إلى أنها تنوي دراسة علوم الفضاء بجامعة بنسلفانيا الأميركية، مشيرة إلى أنها كانت تواظب على الدراسة يومياً منذ اليوم الأول من انطلاق العام الدراسي، وضاعفت مدة المذاكرة في أسبوع الامتحانات حتى وصلت إلى 10 و 12 ساعة.

المركز الثامن

عبر حمد عبدالمنعم محمد درويش المرزوقي الحاصل على المركز الثامن بثانوية التكنولوجيا التطبيقية بمعدل 95.4 عن سعادته البالغة بحصوله على هذا المعدل، وأن يكون ضمن العشرة الأوائل. سعيد الزعابي الاول على المعهد الفني من دبي تخصص هندسة طيران بمعدل 95،1 قال ان التفوق ثمرة اجتهاد وتعب واهدى تفوقه للقيادة الرشيدة وذويه .

واهدى الطالب سعيد عيسى العضب المطروشي وترتيبه الثالث مكرر تخصص هندسة الطائرات تفوقه للقيادة الرشيدة وذويه والى روح اخيه المرحوم حمد والمدرسة لحسن دعمهم المتواصل ،موضحا أنه يطمح إلى استكمال دراسته الجامعية في تخصص الهندسة وتحديدا الروبوتات .