فارس العلي الأول على معاهد التكنولوجيا بطموح لا توازيه حدود

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

أفاد فارس سمير مرشد العلي الأول على جميع معاهد التكنولوجيا ومعاهد الثانوية الفنية، أن هذا الإنجاز والتفوق الذي كان من نصيبه لم يكن وليد اللحظة، فهو ثمرة جهود كثيرة.

مثمناً دور أسرته وكل من ساهم في هذا التفوق والإنجاز، مقدماً الشكر للقيادة والأسرة التربوية قاطبةً على جهودهم ورعايتهم للمسيرة التعليمية، وتوفير البيئة النموذجية التي تدعم وتشجع الطلبة على الإبداع والتفوق

. وأضاف: أنا متخصص في مجال الإدارة المالية والتجارة في الثانوية الفنية في مدينة محمد بن زايد، وحصلت على المركز الأول على مستوى الدولة في معاهد ادفتي. كما أنني حافظت على مكانتي طوال مسيرتي الأكاديمية، ولكن إنجازاتي لم تقتصر على الأداء الأكاديمي فحسب، بل امتدت إلى مجالات عدة.

فقمت بالمشاركة في مبادرة مليون مبرمج عربي، وعملت في بلدية أبوظبي في قسم إدارة الحسابات. كما أنني قمت باستخدام جميع مهاراتي في التجارة والبرمجة لإنشاء منصة إلكترونية مع رفقتي تدعى «بقالتنا.كوم» والتي تهدف إلى تسهيل عملية شراء احتياجات المنزل وتحسين كفاءة جميع البقالات في الدولة.