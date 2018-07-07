44 طالباً أوائل العلوم المتقدمة والثانويات التكنولوجية التطبيقية والفنية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أعلنت وزارة التربية والتعليم أوائل برنامج العلوم المتقدمة وثانويات التكنولوجيا التطبيقية والثانويات الفنية للعام الدراسي 2017-2018.

والبالغ عددهم 44 طالباً وطالبة في ثلاث قوائم، وتصدر الذكور قوائم الأوائل وحجزوا 23 مقعداً مقابل 21 مقعداً للطالبات. وأعرب الطلبة الأوائل عن تقديرهم الكبير للدور الكامل الذي تقوم به القيادة الرشيدة لتمكينهم من خلال مناهج أكاديمية وعملية رفيعة المستوى، مؤكدين حرصهم على رد الجميل للوطن والقيادة الرشيدة وشعب الإمارات الأصيل.

وتفصيلاً شملت قائمة أوائل برنامج العلوم المتقدمة 12 طالباً، منهم 4 طالبات و8 طلاب، وضمّت قائمة أوائل ثانويات التكنولوجيا التطبيقية 17 طالباً، منهم 9 طالبات و8 طلاب، كما شملت قائمة أوائل الثانويات الفنية 15 طالباً بواقع 8 طالبات و7 طلاب.

جهود مضاعفة

ومن جهته قال الدكتور أحمد العور، المدير العام لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، بمناسبة إعلان النتائج: «لقد بذل الطلاب والطالبات جهوداً مضاعفة، لإنهاء مرحلتهم التعليمية في المدارس بنجاح وتفوق، وكانوا على قدر المسؤولية والوعي اللازمين للوصول إلى المرحلة الجامعية، التي نتطلع إلى أن تكون منصة انطلاق لمرحلة جديدة من حياتهم نحو التميز».

وأوضح أن مخرجات هذه البرامج تتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة، بما يضمن صناعة الكوادر الوطنية القادرة على رفد سوق العمل بمختلف التخصصات الهندسية والتكنولوجية والتقنية التي تحتاجها المؤسسات الصناعية في الحاضر والمستقبل.

ولقد نجح معهد التكنولوجيا عملياً في تمكين الخريجين من المهارات الأساسية للقرن الواحد والعشرين، وهي مهارات التواصل باللغتين العربية والإنجليزية ومهارات التعلم مدى الحياة ومهارة التفكير الناقد ومهارة حل المشكلات.

تهنئة

كما أعرب عن تهنئته للأوائل وعائلاتهم، داعياً الجميع للعمل بما يتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة والوطن الغالي وشعب الإمارات الأصيل.

ومشيراً إلى حرص الوزارة على دعم جهود الجميع لتحقيق كل الآمال والطموحات، وأكد ثقته بقدراتهم على مواصلة العمل الدؤوب المبدع خلال دراساتهم المتخصصة في مختلف الجامعات، وأن المستقبل المضمون بإذن الله في انتظارهم لرد الجميل للوطن والقيادة الرشيدة.