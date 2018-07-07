عبدالله البناي: تنظيم الوقت طريق التفوق

المصدر: متابعة - عصام الدين عوض

أكد عبدالله محمد علي البناي السادس على مستوى الدولة في الثانوية الفنية للعام الدراسي 2017 - 2018 بنسبة 93،6% أن شعوره بالنجاح الذي حققه لا يوصف، وأنه كان يتوقع تلك النتيجة كونه متفوقا في كافة الفصول الدراسية منذ دخوله الى المرحلة الابتدائية.

كما أنه يتمنى أن يواصل مسيرته الدراسية بإحدى الجامعات الكندية لدراسة الهندسة الكهربائية التي يعشقها ولديه خبرات عملية فيها، لافتا الى أن أداءه للواجبات بصورة يومية وعدم تأجيله عمل اليوم إلى الغد كان سببا كافيا في تفوقه، مهديا نجاحه الى والديه اللذين كان لهما الدور الكبير في تأسيسه منذ سني عمره الأولى، كما يهديه الى القيادة الرشيدة للدولة التي جعلت الطالب محور العملية التعليمية وهيأت له كل أسباب التفوق والنبوغ.