أحمد خميس نجاح يقود إلى تخصص هندسي

المصدر: دبي - وائل نعيم

قال الطالب أحمد سالم خميس السماحي الحاصل على المركز الثامن من المسار المتقدم في قائمة أوائل الثانوية للمواطنين، في مدرسة شوكة للتعليم الأساسي والثانوي للبنين في رأس الخيمة بمعدل 97.65%.

إنه يعتزم دراسة الهندسة الكهربائية وتخصص الإلكترونات في جامعة خارج الدولة، مبيناً أن هذا التخصص مطلوب في سوق العمل خاصة بالنسبة لأبناء الإمارات. ولفت إلى الدعم الكبير الذي تلقاه من أسرته خلال فترة الدراسة خصوصاً فترة الامتحانات، فقد كانوا الداعم الأول له لتحقيق التفوق، مشيراً إلى أنه كان يتابع دروسه يومياً خلال العام الدراسي من دون أن يؤجل درسه لليوم التالي، وهذا بدوره سهل مهمة خوضه غمار الامتحانات والمراجعات، معرباً عن فرحته الشديدة بنجاحه وتفوقه الذي كان يتوقعه، وسيواصل التفوق في التحصيل الدراسي من خلال المثابرة والاجتهاد.