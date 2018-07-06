جمال المزروعي الثالث على الإمارات يتطلع لدراسة الفضاء

المصدر: دبي - البيان

قال الطالب جمال خميس المزروعي، الحاصل على المركز الثالث على مستوى أوائل الإماراتيين مسار متقدم، أنه يشعر بسعادة كبيرة لأن مجهوده طوال العام الدراسي الماضي آتى ثماره، خاصة أنه كان غير متوقع لهذا المعدل المرتفع الذي حققه.

وأضاف أنه كان يذاكر بمعدل 4 ساعات يومية، ترتفع إلى 10 ساعات عند وجود اختبارات، وأنه كان ينظم جدوله بشكل يتناسب مع يومه الدراسية وحياته. وأفاد بأنه يدين بالفضل لله سبحانه وتعالى، ومن ثم لعائلته ومعلميه، لما وصل إليه اليوم من نجاح وتفوق، وأن مدرسته شوكة للتعليم الأساسي والثانوي للبنين بذلت مجهوداً كبيراً مع كل الطلبة لحثهم على التفوق وتحصيل درجات مرتفعة. وذكر أنه يحلم بأن يدرس علوم الفضاء، خاصة أنها أصبحت توجّه الدولة خلال السنوات المقبلة.