قوائم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/2018

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/2018، حصلت الطالبة أريام خليفة الكعبي من مدرسة مزيرع بعجمان على المركز الاول على مستوى الدولة على جميع الجنسيات وعلى مستوى الإماراتيين في المسار المتقدم.

كما حصلت الطالبة هاجر البتانوني من مدرسة الهلاليات في الشارقة على المركز الاول في (المسار العام).

وحققت الطالبة ميرة سعيد الفلاحي من مدرسة الصفوح في دبي، المركز الأول على الطلبة الإماراتيين ضمن المسار العام.

وجاء الطالب حمد طارق الحساني من مدرسة الدهماء في المركز الاول على مستوى الإماراتيين في مدارس أبوظبي.

وحصل الطالب لؤي إسماعيل غليون من مدرسة عبدالقادر الجزائري، على المركز الأول على مستوى مدارس أبوظبي (جميع الجنسيات).

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد فاجأ الطالبات أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2017-2018، متمنياً لهن مواصلة النجاح في مسيرتهن الدراسية وحياتهن العملية كنماذج مشرفة لشباب المستقبل القادر على إثبات جدارته بالريادة على كافة المستويات العلمية والعملية.