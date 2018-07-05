«البيان» تنشر أسماء الحاصلين على تقدير «امتياز» بجامعة الإمارات

المصدر: العين – داوود محمد

اعتمدت إدارة عمادة التسجيل في دارة جامعة الإمارات، نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني الطلبة للعام الدراسي 2018، حيث حصل 1568 طالباً وطالبةً من مختلف كليات جامعة الإمارات على تقدير "امتياز" في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2017/2018.

وأكدت آمنة ناصر البلوشي، مساعد العميد للتسجيل بجامعة الإمارات العربية المتحدة، بأن الطلبة الحاصلين على الامتياز منهم 203 من كلية الإدارة والاقتصاد، و348 من كلية الهندسة، و 45 من كلية الأغذية والزراعة، و 212 من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، و175 من كلية العلوم و 73 من كلية القانون و 63 من كلية تقنية المعلومات و 50 من كلية التربية و 399 من طلبة الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه في مختلف البرامج والتخصصات.

وتنشر البيان فيما يلي قائمة الطلبة

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