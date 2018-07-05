«أولياء أمور الطلبة» في دبا الحصن يطلق برامج صيفية

المصدر: دبا الحصن - البيان

أطلق مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة دبا الحصن، وبمناسبة بدء الإجازة الصيفية، مجموعة من البرامج المتنوعة التي تقدم فوائد عدة للمشاركين الطلبة، تحت شعار (غرس زايد نهج رائد).

ويأتي إطلاق النشاط الصيفي في إطار العمل بمنظومة مجلس الشارقة للتعليم لتحقيق غاياته الوطنية بما يحقق رؤية الدولة في عام زايد.

وأكد محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في دبا الحصن، أن المجلس يطلق مجموعة متكاملة من المناشط الصيفية، والتي ترمي إلى شغل وقت فراغ الطلبة والطالبات بما هو مفيد ولإكسابهم مهارات متنوعة كما في الورش التراثية والثقافية.

ورش تراثية

وأشار إلى أن المجلس يقدم مجموعة من الورش التراثية البحرية للفئة العمرية من 6- 16 سنة للطلبة الذكور ويشرف عليها محمد سيف الأقرح نائب رئيس المجلس وحسن محمد صقروه عضو المجلس.

وأوضح رشود أن مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدينة دبا الحصن يعزز غاياته التربوية من استكمال دوره لذلك يقدم المجلس مجموعة من الورش الثقافية والترفيهية منها ورشة في إتيكيت السفر وصحتك تهمنا في الصيف وألعاب ترفيهية بعنوان افرح وامرح.

كما لفت إلى أن البرنامج متنوع ويحقق الغايات المختلفة لذا سيكون من بين الفعاليات فقرة تخصص للشاعرة والأديبة نعيمة محمد الوتري في ورشة في الحكاية الشعبية لطلاب وطالبات مدينة دبا الحصن للفئة العمرية من 6- 12 سنة.