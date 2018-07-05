«صيدلة» جامعة عجمان تنال شهادة مجلس اعتماد التعليم في أميركا

المصدر: Ⅶ عجمان –البيان

حصل برنامج بكالوريوس الصيدلة الذي تطرحه كلية الصيدلة والعلوم الصحية في جامعة عجمان على شهادة الاعتراف من مجلس اعتماد التعليم الصيدلي (ACPE) بالولايات المتحدة الأميركية، لتكون واحدة من ضمن 11 جامعة من أصل 1945 جامعة خارج الولايات المتحدة الأميركية، تحصل عليه.

جودة

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة: «إن حصولنا على هذه الشهادة يعد اعترافا عالميا بجودة التعليم والبحوث في جامعة عجمان وكلية الصيدلة. ونحن فخورون بتتويج جهودنا الدؤوبة بحصولنا على شهادة مجلس اعتماد التعليم الصيدلي؛ الذي يعتبر أهم هيئة اعتماد لكليات الصيدلة في العالم، حيث اجتزنا منظومة المعايير الجديدة للمجلس. وحصولنا على هذا الاعتراف وضعنا ضمن أفضل 11 كلية خارج الولايات المتحدة الأميركية، وفي قائمة أفضل 6 كليات في العالم العربي».

وبيّن الدكتور الصغير أن حصول الكلية على هذه الشهادة له عدة أبعاد، الأول على أعضاء هيئة التدريس، حيث ستجعلهم هذه الشهادة على دراية وخبرة أكبر لمتطلبات الجودة العالمية في التعليم الصيدلي، أما البعد الثاني فينعكس على الطلبة، حيث ستساهم هذه الشهادة في زيادة الفرص الوظيفية، وتدعمهم في متابعة الدراسات العليا والالتحاق بسوق العمل.

جهود

من جانبه، أثنى الدكتور نجيب عبد الجليل، عميد كلية الصيدلة والعلوم الصحية على الجهود الحثيثة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الكلية على تفانيهم لتحقيق هذا الإنجاز العالمي الذي توّج هذه الجهود، كما ثمن دور الشركاء الاستراتيجيين للجامعة والطلبة والخريجين وجهات التدريب الميداني، ليتكلل هذا العمل الجماعي بالنجاح وتحقيق هذا الإنجاز، مشيرا إلى أن هذه الشهادة تمثّل إنجازاً مميزاً للجامعة في سبيل الارتقاء ببرامجها الأكاديمية وضمانا لجودة التعليم الصيدلي.