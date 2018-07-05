عبدالله بن زايد: رفع التنسيق لدعم مسيرة الطلبة حتى التوظيف

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية: «إن الأسبوع الجاري يشهد إعلان نتائج الثانوية العامة على مستوى دولة الإمارات، وهو الأمر الذي يمثّل أهميّةً بالغة لمجلس التعليم والموارد البشريّة، لارتباط هذه المرحلة الانتقاليّة في حياة الفرد من التعليم العام إلى التعليم العالي بعدد من أهداف ومهام المجلس، والمتمثّلة في رفع مستويات التنسيق بين مختلف الجهات المعنيّة في دولة الإمارات بما يوفّر دعماً متكاملاً لرحلة الفرد من التعليم وحتى التوظيف ويضمن إعداد جيل مؤهل وقادر على مواكبة التوجهات المستقبليّة لسوق العمل».

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الـ 25 للمجلس، وذلك في ديوان عام الوزارة في أبوظبي.

ورحب سموّه في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، فيما تم بعد ذلك اعتماد محضر الاجتماع الـ 24 لمجلس التعليم والموارد البشرية.

واطلّع المجلس على دراسة عن الدروس الخصوصية استطلعت فيها وزارة التربية والتعليم آراء أولياء الأمور حول أسباب إقبالهم على الدروس الخصوصية ومدى الاستفادة منها، ومقترحاتهم بشأن الجوانب التي تحتاج إلى تنظيم، وفي نهاية هذه الدراسة ناقش الأعضاء التوصيات المقدّمة من الوزارة لضمان خدمات أفضل لأولياء الأمور وأبنائهم.

مستجدات

كما استعرض المجلس آخر مستجدات رخصة المعلم وخطة تطبيق المشروع لترخيص المعلمين، وجاءت التوصيّة من المجلس باستمرارية تقدم المشروع تحت إشراف وزارة التربية والتعليم بما يحقّق أهداف الأجندة الوطنية.

من جانبه تطرّق مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي إلى نتائج اختبار التقييم الموحد لبرنامج التربية الأخلاقية التجريبي، حيث أطلقت لجنة مادة التربية الأخلاقية التقييم الموحد للبرنامج في مارس 2018 وشمل 4,912 طالبا من طلاب الصفوف الثالث والخامس والسابع والتاسع في 49 مدرسة حكومية وخاصة بمختلف إمارات الدولة.

توصيات

وقدم مكتب شؤون التعليم بديوان ولي العهد أربع توصيات لتحسين نتائج التقييم عند إطلاقه رسمياً في الربع الرابع من العام الحالي تشمل استحداث قاعدة بيانات شاملة للتقييم ووضع إطار عمل للتعاقد مع الجهات التنفيذية وتشكيل لجنة تُعنى باستعراض وتنمية محتوى التقييم، بالإضافة إلى وضع دليل قواعد الممارسات الخاصة بالتقييم الموحد لبرنامج التربية الأخلاقية.

حضر الاجتماع معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة.

كما حضره الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة، والدكتور عبد الله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومحمد النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي.