زيادة إقبال الطلبة على برنامج التدريب الصيفي في بلدية دبي

المصدر: دبي - البيان

انطلقت أخيراً فعاليات برنامج التدريب الصيفي ببلدية دبي لعام 2018 تحت شعار «عيال زايد»، والذي سيمتد حتى نهاية شهر يوليو الجاري ويشهد مشاركة 220 طالباً وطالبة من طلاب الجامعة والثانوية.

وتم توزيعهم مسبقاً على الإدارات المختلفة في الدائرة منها ما يخص الدعم المؤسسي والهندسة والتخطيط وخدمات البيئة والصحة والسلامة ومجال الاتصال والمجتمع، بالإضافة إلى مراكز البلدية المختلفة، وسيتم توزيع مكافآت للطلاب في نهاية البرنامج، حيث سيستلم طلاب الثانوية 2000 وطلاب الجامعات 3000 درهم.

وقال مروان بيات الفلاسي مدير إدارة الموارد البشرية بالبلدية: إنه قد تم اختيار اسم «عيال زايد» لعام 2018، تضامناً مع مبادرة رئيس الدولة، حفظه الله، بتسمية عام 2018 بعام زايد تخليداً لذكراه وتزامناً مع مئوية زايد.

مشيراً إلى أنه تم استقبال 250 طلباً خلال أسبوع من مختلف المؤسسات التعليمية (مرحلة الثانوية العامة من العاشر وحتى الثاني عشر ومختلف المراحل الجامعية) علماً بأنه بلغ عدد المتقدمين لبرنامج التدريب الصيفي في العام الماضي 230 طالباً وطالبة من مختلف المراحل الدراسية.

بدوره، أوضح قمر فضلاني رئيس قسم تطوير الموارد البشرية بأن برنامج التدريب الصيفي يحقق فائدة كبيرة للطلاب خصوصاً بالاطلاع على سوق العمل وما يحتاج من تخصصات لضمان اختيار التخصص الأنسب.