جامعة أبوظبي تدشن المرحلة الأولى للحرم الجديد في العين

المصدر: العين - داوود محمد

كشف علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، عن تدشين المرحلة الأولى لمبنى الحرم الجامعي الجديد لجامعة أبوظبي في مدينة العين، وذلك بكلفة 300 مليون درهم، ويستوعب 2500 طالب، وتبلغ مساحة البناء للمرحلة الأولى 28.000 ألف متر مربع، ويضم 70 قاعة دراسية كبيرة ومختبراً، و137 مكتباً للهيئات التدريسية والإدارية، ومرافق وتجهيزات علمية وفق أرقى المعايير العالمية، ويستكمل إنجاز المرحلة الأولى في سبتمبر 2019.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجامعة، صباحاً، في فندق روتانا للإعلان عن تفاصيل هذا المشروع الأكاديمي البارز بحضور سالم الظاهري، المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية بجامعة أبوظبي، والدكتور وقار أحمد، مدير الجامعة، والدكتور محمد علي فتيحة، مدير الحرم الجامعي لجامعة أبوظبي فرع العين.

وأكد الظاهري أن الحرم الجامعي الجديد سيلبي التوسعات المنشودة في أعداد الطلبة، ويوفر لهم بيئة تعليم تواكب العصر، خاصةً في إطار ما سجلته الجامعة من منجزات في مجال الاعتماد الأكاديمي العالمي، وكذلك فيما يتعلق بتصدرها المركز الثالث على مستوى العالم في تصنيف «كوكاريللي سيموند»QS، في استقطاب أعضاء هيئات التدريس ودخولها قائمة الـ 150 جامعة عالمية مرموقة.

وقد روعي في تصميمه توفير بيئة تعليم تكفل الخصوصية للطلاب والطالبات بصورة منفصلة من خلال مبانٍ مجهزة لكل منهم. ويضم الحرم الجامعي الجديد 70 قاعة دراسيةً ومختبراً، و137 مكتباً للهيئات التدريسية والإدارية، ومبنى للأنشطة الطلابية.