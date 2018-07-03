«الداخلية» تطلق باقة خدمات لطلبة الثانوية العامة

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت وزارة الداخلية باقة «خدمات الطلبة» موجهة إلى طلبة الثانوية العامة، والتي تتضمن خدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية، وخدمة إنشاء رمز مروري، من خلال إدارات ترخيص الآليات والسائقين بالقيادات العامة للشرطة والإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، والإدارة العامة لترخيص الآليات والسائقين الاتحادية بالوزارة.

وقال العميد محمد حميد دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية بالإنابة، إن إطلاق هذه الباقة يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتحقيق توجهات الحكومية الاتحادية في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز السعادة وجودة الحياة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي إطلاق باقة الخدمات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي.

حرص

وأكد أن وزارة الداخلية تحرص دائماً على تطوير خدماتها وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مختلف الوزارات الاتحادية، والجهات الحكومية المحلية لرفع نسبة سعادة المتعاملين وجودة الحياة في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال العقيد ناصر خادم الكعبي مدير إدارة إسعاد المتعاملين بوزارة الداخلية، إن باقة خدمات الطلبة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين تستهدف في مرحلتها الأولى الطلبة المواطنين (ذكور - إناث) وتتضمن خدمتين من الخدمات الضرورية التي يحتاجها طلبة الثانوية العامة بعد انتهاء المرحلة الدراسية.

أهداف

وأشار إلى أن الباقة تحقق عدة أهداف منها: تحقيق توجهات حكومتنا الرشيدة في تطوير الخدمات الحكومية الذكية، وتعزيز السعادة وجودة الحياة في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير أفضل تجربة للمتعامل من خلال تقليص رحلته لإنجاز معاملاته.

بطاقة تهنئة

وذكر أن هذه الباقة تعد بمثابة بطاقة تهنئة من وزارة الداخلية لطلبة الثانوية العامة، حيث تمكنهم من الحصول على بعض الخدمات الرئيسة لهم بطريقة مبتكرة وذكية وسهلة لتقديمها للجهات الحكومية والجامعات، لافتاً إلى أنه تم تصميم الباقة وإنشاء إيقونتها في الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

حيث تم التنسيق مع شركاء الوزارة في هذه الباقة للاستفادة من بيانات طلبة الثانوية العامة المسجلة في وزارة التربية والتعليم والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

رسائل نصية

وأشار إلى أنه تم إرسال رسالة نصية من وزارة الداخلية للطلبة تهنئهم بانتهاء العام الدراسي وتعلمهم بإنشاء الرمز المروري لهم ضمن باقة الطلبة وإرشادهم لاستكمال الحصول على باقي خدمات الباقة وإصدار شهادة بحث الحالة الجنائية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية، http:/‏‏‏/‏‏‏www.moi.gov.ae أو زيارة التطبيق الذكي للوزارة MOI والتقديم على خدمة إصدار بحث الحالة الجنائية والحصول عليها بطريقة إلكترونية وذكية.

رمز مروري

وقال إن إنشاء رمز مروري ليس عليه أية رسوم خدمة، وقد تم إنشاؤه تلقائياً للطلبة المتوفرة فيهم شروط الحصول على الرمز المروري وخدمات المرور والترخيص وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي دون حاجة الطالب لمراجعة مراكز سعادة المتعاملين بالوزارة للحصول على الخدمة، أما رسوم الحصول على خدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية فهي 53 درهماً.

مروان الصوالح: جهود تحقق سعادة المجتمع

ثمّن مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العام، جهود وزارة الداخلية الرامية لتحقيق سعادة المجتمع عبر تنويع خدماتها وتنويع الفئات المستفيدة منها، لا سيما فئة الطلبة ممن أنهوا المرحلة الثانوية، وهو الأمر الــذي يمكن الطلبـة من إنجاز معاملاتهــم بشكــل سريع استعــداداً لاستكمـال باقــي متطلبات الانتقال لمرحلة التعليــم الجامعـي.

تعزيز

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تعزيز علاقتها ومد جسور التعاون مع وزارة الداخلية باعتبارها شريكا استراتيجيا لوزارة التربية والتعليم.

وذلك بما يخدم أهداف الطرفين الرامية لإسعاد المجتمع بكافة مكوناته عبر تقديم خدمات قيمة تعود بالنفع على المجتمع، مشددا سعادته كذلك على حرص وزارة التربية على فتح آفاق رائدة للتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات والوزارات الحكومية الرائدة بما يخدم مجمل الأهداف الوطنية في كافة القطاعات الحيوية .

والتي تعول عليها الدولة لاستدامة ريادتها وتنافسيتها وازدهارها. وذكر أن الوزارة تسعى إلى تقديم خدمات رائدة ومميزة تستهدف الطلبة والميدان التربوي وهي في سبيل ذلك تعمل على بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للوصول إلى تقديم أرقى الخدمات بكفاءة وفعالية.