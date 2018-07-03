تكريم طلاب جامعة بوخارست المشاركين في مسابقة ضمن «عام زايد»

المصدر: بوخارست - وام

كرم الدكتور أحمد عبد الله المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا طلاب كلية اللغة العربية بجامعة بوخارست لمشاركتهم وإبداعهم في المسابقة التي أقيمت مارس الماضي في إطار الاحتفال بـ«عام زايد».

جاء ذلك خلال استقبال السفير المطروشي - بمقر السفارة في بوخارست - البروفيسور جورجي غريغوري رئيس كلية اللغة العربية بجامعة بوخارست ومساعديه إلى جانب أعضاء الهيئة التدريسية وعدد من طلبة الكلية. وتضمنت المواضيع التي شارك بها الطلبة في المسابقة دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في قيام الاتحاد والنهضة التي تشهدها الإمارات في كافة المجالات فضلاً عن تقديم المساعدات الإنسانية والأعمال الخيرية، إضافة إلى مواضيع تتعلق بعلم الدولة والمساحة والسكان ونبذة عن الإمارات السبع.