60 طالباً يشاركون في تجربة العمل الميداني ببلدية عجمان

المصدر: عجمان - البيان

كشفت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن استقطاب 60 طالباً وطالبة ضمن برامج التدريب الصيفي والالتحاق بالعمل الميداني لتوظيف الخبرات العلمية على أرض الواقع والتعرف على أسرار العمل اليومي ومميزاته، والتمتع بهذه التجربة قبل أن يكونوا موظفي الغد، وينطلق برنامج التدريب الصيفي في السابع من شهر يوليو الحالي ويستمر حتى 9 أغسطس المقبل. وأكد عبد الرحمن النعيمي مدير عام دائرة البلدية، أن الدائرة تسعى كل عام لتنظيم برنامج التدريب «أجيال» بتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة.

إقبال

وذكر أن الدائرة ومنذ إعلان استقبال نماذج الالتحاق ببرنامج «أجيال 2018» شهدت إقبالاً كبيراً من طلبة المدارس والجامعة في عجمان ومنطقتي مصفوت والمنامة. وأوضحت نعيمة الشاعر رئيس قسم التدريب والتطوير الوظيفي أن الفريق المسؤول عن برنامج أجيال عمل على فرز طلبات الالتحاق وفقاً للمعايير والاشتراطات المتحدة.