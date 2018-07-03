زيادة تمويل منح كلية المدينة الجامعية بعجمان إلى 3.4 ملايين

المصدر: عجمان - البيان

كشفت كلية المدينة الجامعية بعجمان عن زيادة نسبة تمويل صندوق المنح الدراسية المقدمة للطلبة لتصل لـ 3.4 ملايين درهم للعام الأكاديمي 2018-2019، بتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس مجلس أمناء الكلية لحرصه على دعم وتحفيز الطلبة المتميزين أكاديمياً.

وأكد عبد العزيز الجسمي، عضو مجلس أمناء كلية المدينة الجامعية بعجمان ورئيس لجنة برنامج منح الشيخ راشد بن حميد النعيمي الدراسية أن تحفيز المتفوقين والأخذ بأيديهم هو الهدف الذي ننشده جميعاً ودعمهم لإكمال مسيرة النجاح والتفوق هو مسؤوليتنا جميعاً، فهم يستحقون الأفضل دائماً.

مبيناً أن المنحة تضع عنصر التفوق شرطاً للاستفادة منها، فهي مصممة وفقًا للاحتياجات والظروف الفردية لكل طالب، لتؤكد بذلك بأن الصعوبات المالية لا تمنع الطلاب المؤهلين من متابعة تعليمهم العالي في كلية المدينة الجامعية بعجمان.

مبادرات

وقال الجسمي: «إن التقديم على المنحة مفتوح لجميع الجنسيات، حيث تهدف لتحقيق النفع لشرائح المجتمع المستحقة من خلال التركيز على مبادرات تطوير التعليم والقيادة»، موضحاً أن الكلية التي تتميز بتنوع برامجها الأكاديمية لتصبح الوجهة التعليمية المفضلة للطلاب ستعمل على استقطاب مزيد من الطلبة المميزين للاستفادة من منحة كمنحة الشيخ راشد بن حميد التي لا تعنى فقط بتقديم المساعدات المالية بل تمنح المستفيد منها فرصة عمل داخل الكلية وخارجها.

من جهته، قال عمران خان، رئيس كلية المدينة الجامعية بعجمان: «تمكننا المنحة من خدمة المجتمع ومساعدة المميزين أكاديمياً ورياضياً والطلاب المتعثرين مالياً».