«أميركية الإمارات» تطرح 100 منحة لطلبة الثانوية العامة

المصدر: Ⅶ دبي ـ مرفت عبد الحميد

أعلنت الجامعة الأميركية في الإمارات طرح 100 منحة دراسية بـ25 مليون درهم، لخريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس، وذلك بعد استيفاء المتقدمين الشروط والمعايير والتي تشمل أن يكون معدل الطالب لا يقل عن 90% والمحافظة على مستوى الامتياز بعد الحصول على المنحة الدراسية في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وأن يجتاز اختبار اللغة الإنجليزية «آيلتس» بمعدل 5.5، وأن يجتاز اختبار لجنة متخصصة من الأكاديميين بالجامعة.

وقال الأستاذ الدكتور مثنى عبد الرزاق رئيس الجامعة خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر الجامعة في مدينة دبي الأكاديمية إن المنح الدراسية تشمل كافة التخصصات التي تطرحها الجامعة في كلياتها السبع وهي كليات: إدارة الأعمال، الحاسب الآلي ونظم المعلومات، التربية، الإعلام والاتصال الجماهيري، القانون، الدراسات الأمنية والاستراتيجية، الفنون والتصميم، وذلك لدرجتي البكالوريوس والماجستير.

وأوضح أن الجامعة ستقدم 100 منحة كاملة للطلبة الذين يستوفون الشروط والمعايير وذلك بمناسبة مئوية زايد، بالإضافة إلى منح دراسية كاملة للرياضيين في الدولة، تشجيعاً من الجامعة لهم على استكمال دراساتهم، كاشفاً عن عزم الجامعة افتتاح كلية العاديات في سبتمبر المقبل، وتعتبر الكلية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتختص بكل ما يتعلق برياضة الفروسية وبتأهيل كوادرها الفنية والإدارية.

وأشار إلى أن المنح الدراسية الخاصة بالنزلاء في الدولة استفاد منها 200 نزيل ونزيلة من نزلاء المؤسسات العقابية الحاصلين على الثانوية العامة، في مختلف البرامج الدراسية التي توفرها الجامعة والتي تتجاوز 80 برنامجاً للبكالوريوس، حيث يضم كل فصل دراسي 25 نزيلاً على مدار 4 سنوات دراسية، ولافتاً إلى أنها تشمل المبعدين عن الدولة. وأضاف أن الجامعة تأمل أن تسهم هذه المنح الدراسية في تسهيل العملية التعليمية للطلبة واستكمال المشوار الدراسي لأكبر عدد من المقبلين عليه بغض النظر عن الجنس أو العرق.